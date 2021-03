Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Sonos op 9 maart een nieuwe, kleine draagbare Bluetooth-speaker aankondigen in de vorm van de Sonos Roam . De spreker heeft de afgelopen weken al zwaar gelekt, maar het laatste rapport vertelt ons nog een paar van de functies waarvan wordt beweerd dat ze eraan komen.

The Verge - die ook het ontwerp en de prijs van de Sonos Roam heeft gelekt - zegt dat de speaker wordt geleverd met een functie genaamd Sound Swap, waarmee je op de afspeel- / pauzeknop kunt drukken om het geluid naar een andere Sonos-speaker in je systeem. Speel bijvoorbeeld muziek in je tuin en druk op de knop om direct over te schakelen naar je Sonos One in de keuken.

Het rapport beweert ook dat de Sonos Roam in staat zal zijn om Bluetooth en Wi-Fi tegelijkertijd te gebruiken, wat de Sonos Move niet kan, en het zal ook IP67-geclassificeerd zijn voor water- en stofbestendigheid . Er wordt ook gezegd dat de Sonos Roam de Auto Trueplay-afstemfunctie van Sonos Move zal hebben, wat logisch is, maar je kunt hem niet gebruiken als surround-luidspreker voor de Sonos Arc of Beam .

De Sonos Roam zal naar verwachting een driehoekige prisma-vorm hebben, verkrijgbaar zijn in zwart-witte kleuropties en beschikbaar zijn vanaf 20 april. Er wordt gezegd dat het $ 169 kost.

Je kunt alle geruchten over de Sonos Roam lezen in onze aparte rubriek , en ook hoe je het evenement op 9 maart kunt bekijken. Ook lees je hoe de Sonos Roam zich naar verwachting verhoudt tot de Sonos Move .

Geschreven door Britta O'Boyle.