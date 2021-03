Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos zal aanstaande dinsdag een evenement houden om ten minste één nieuw product te onthullen. Nu hebben we een goede indicatie wat het is, dankzij een groot lek na de lancering.

De Sonos Roam is een nieuwe draagbare luidspreker die kleiner is dan de Move en naar verluidt $ 169 (£ 120) kost.

Het lijkt meer op een Bluetooth-luidspreker voor op reis dan op traditionele Sonos- producten, wat overeenkomt met de afbeeldingen op de evenementuitnodiging die we hier bij Pocket-lint hebben ontvangen.

The Verge beweert details en afbeeldingen te hebben ontvangen van een van zijn bronnen. Er staat dat de volledig waterdichte Roam 6,2 x 2,5 x 2,5 inch (157,4 x 63,5 x 63,5 mm) meet en ongeveer een pond (0,45 kg) weegt.

Het wordt geleverd met een USB-kabel in de doos, maar werkt ook met een optioneel draadloos oplaadstation (geprijsd op $ 49).

De speaker volgt de standaard kleurenschemas van Sonos en is daarom verkrijgbaar in zwart of wit.

In termen van Sonos-connectiviteit werkt de Roam thuis via Wi-Fi - net als andere luidsprekers van het merk - en Bluetooth wanneer je onderweg bent. De levensduur van de batterij is naar verluidt 10 uur.

De verzending, zegt The Verge, begint op 20 april.

We weten nog niet of dit het enige product is dat volgende week wordt gelanceerd, of dat geruchten dat er ook een Sonos-koptelefoon zou kunnen verschijnen. We laten het je weten zodra we dat doen.

Geschreven door Rik Henderson.