Sonos maart-evenement: hoe je het kunt bekijken en wat je kunt verwachten

(Pocket-lint) - Sonos organiseert op dinsdag 9 maart 2021 een speciaal evenement en je kunt het live bekijken wanneer het gebeurt.

Het luidsprekerbedrijf is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van talloze geruchten, waarbij zowel een hoofdtelefoon als een nieuwe kleinere Bluetooth-luidspreker lekten.

Hier is alles wat je moet weten over het Sonos Special Event, hoe je het kunt bekijken en wat je kunt verwachten.

Het speciale Sonos-evenement vindt plaats om 21.00 uur GMT, dinsdag 9 maart 2021. Dit zijn de tijden voor je locatie:

Westkust VS: 13.00 uur PST

Oostkust VS: 16.00 uur EST

VK: 21.00 uur GMT

Centraal-Europa: 22.00 uur CET

Je kunt het speciale Sonos-evenement bekijken op Sonos.press . Indien mogelijk zullen we hier ook de livestream hosten.

Patrick Spence, CEO van Sonos, zei tijdens een winstoproep van Febraury: "We blijven ons inzetten voor de lancering van ten minste twee nieuwe producten per jaar en liggen goed op schema als we kijken naar onze productroadmap voor fiscaal 2021. We zijn verheugd om volgende maand ons nieuwste product te introduceren. Blijf ons volgen voor details. "

Spence zei dat product, in plaats van producten, suggereert dat we tijdens het speciale evenement in maart slechts één apparaat van Sonos zullen zien. Er zijn echter een aantal geruchten.

Over Sonos-koptelefoons wordt al geruime tijd gespeculeerd, in feite sinds 2019. Er is ook sprake van een kleinere Bluetooth-luidspreker die toegankelijker zal zijn dan Move . Elk van deze apparaten is mogelijk tijdens het evenement in maart. Lees onze aparte rubriek over wat we denken te zullen zien.

Ga voor al het Sonos-nieuws naar de hub van Pocket-lint hier .

Geschreven door Britta O'Boyle.