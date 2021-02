Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft uitnodigingen gestuurd voor een "speciaal evenement" dat plaatsvindt op dinsdag 9 maart 2021. De CEO van het bedrijf, Patrick Spence, bevestigde eerder dat er een nieuw product op komst was en dat in maart zou worden onthuld, maar er werd toen geen specifieke datum opgegeven. .

De uitnodiging geeft niet veel weg in termen van wat het bedrijf zou kunnen onthullen tijdens het speciale evenement, waarbij de rug van een vrouw met een kleine rugzak wordt getoond, schijnbaar op een wandeling of een soort trektocht.

Geruchten wijzen er allemaal op dat Sonos een koptelefoon lanceert, evenals een kleinere bluetooth-luidspreker dan de huidige Sonos Move . De uitnodiging bevestigt ook niet, hoewel het wel een product suggereert dat onderweg kan worden meegenomen, wat betekent dat beide nog steeds plausibele aankondigingen zijn in maart.

Het speciale Sonos-evenement vindt plaats om 13:00 uur PST, dat is 21:00 uur GMT. Het wordt live gestreamd op Sonos.press, zodat je het live kunt volgen terwijl het nieuwe product wordt aangekondigd.

De hoofdtelefoon is naar verluidt over-ear en wordt geleverd met een aantal functies, waaronder USB Type-C, een 3,5 mm line-in en ruisonderdrukking. De Bluetooth-luidspreker is naar verwachting kleiner en goedkoper dan Move. Er wordt ook verwacht dat het een andere vormfactor heeft, waarbij de FCC-documenten cilindrisch suggereren.

Je kunt alles lezen over wat we denken dat wordt aangekondigd in onze aparte rubriek . We hebben ook alle geruchten rond de Sonos-koptelefoon en de geruchten over de nieuwe Bluetooth-luidspreker afgerond.

Geschreven door Britta O'Boyle.