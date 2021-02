Wat komt Sonos in maart uit? Dit is wat we denken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos plaagde fans met de bevestiging dat het volgende maand - maart 2021 - een nieuw product zal uitbrengen, maar tot nu toe heeft het niet gedetailleerd wat dat nieuwe product zal zijn. We denken dat dat eerlijk genoeg is, het is niet leuk om alles te weten, toch?

De enige details in die bungelende wortel zijn dat het bedrijf "toegewijd is aan het lanceren van ten minste twee producten per jaar", "verheugd is om volgende maand zijn nieuwste product te introduceren", het is van plan om "diensten te leveren die de klantervaring verbeteren en verder differentiëren". , blijft het toegewijd aan "innovatie in onze traditionele productsegmenten" en we zullen "voortdurende innovatie zien."

Dus wat gaat Sonos lanceren?

Er zijn een aantal producten waar Sonos aan lijkt te werken die legitiem in maart zouden kunnen verschijnen. Er gebeurt waarschijnlijk veel meer achter gesloten deuren, maar we hebben al een aantal kandidaten in geruchten zien opduiken.

Een Sonos-luidspreker met Bluetooth, Wi-Fi en een draadloos oplaadstation verscheen begin februari op een FCC-aanvraag. De archivering suggereert dat de luidspreker kleiner zal zijn dan de Sonos Move en cyndrisch van vorm zal zijn - maar verder gaf het niet veel weg.

Een kleinere Bluetooth Sonos-luidspreker die je in je tas kunt stoppen en mee naar het park of strand kunt nemen, maar die in je Sonos-systeem past als je thuis bent, zou geweldig zijn, vooral als de prijs goed is. Move is een uitstekende luidspreker, maar het is duur en hoewel het geweldig is voor de tuin, is het zwaar om ergens anders mee te sjouwen.

Sonos-koptelefoons doen al een tijdje de geruchtenrondes - sinds begin 2019. Oorspronkelijk werd beweerd dat ze voor het einde van 2020 zouden verschijnen, maar tot nu toe bestaat de Sonos-koptelefoon niet buiten de geruchten.

Een zeer gedetailleerd patent bood een idee van wat Sonos-hoofdtelefoons zouden kunnen bieden als ze uiteindelijk verschijnen, en CEO Patrick Spence vertelde Pocket-lint in een interview in 2019 dat als het in een andere categorie zou komen, het verbonden zou moeten zijn met het Sonos-systeem en bieden iets unieks. "We gaan niet zomaar een batterij erop slaan, of ons merk ergens op slaan. We willen dat het wordt aangesloten op het systeem en iets unieks aan die ruimte toevoegt." Spence heeft misschien niet bevestigd dat een koptelefoon mogelijk was, maar het werd ook niet ontkend.

We zien dat de draadloze hoofdtelefoon van Sonos een echte hit wordt bij Sonos-fans en dat het een productcategorie is die voor Sonos logisch zou zijn om uit te breiden, zelfs als het te maken zou hebben met een felle concurrentie . Met eind 2020 eerder voorgesteld voor lancering en een patent met een aantal serieuze details, is de Sonos draadloze hoofdtelefoon toch niet een miljoen mijl verwijderd van realiteit?

Sonos lanceerde de Sonos Arc in juni 2020 met ingebouwde Google Assistant en Amazon Alexa . Vervolgens kondigde het begin december 2020 stilletjes de Sonos Arc SL aan - een model zonder de stemassistenten voor $ 50 minder -. De Arc SL is echter alleen in de VS verkrijgbaar, exclusief via Costco.

Het zou ons niet verbazen als de Arc SL ergens in 2021 op de markt komt, hoewel we vermoeden dat dit niet het product is waar Spence naar verwees toen hij zei "enthousiast om zijn nieuwste product te introduceren". Hoewel een SL-optie van de Arc geweldig zou zijn, hopen we in maart op meer dan dat.

Dus waar zetten we ons geld in op de lancering van Sonos in maart? Op basis van het feit dat een nieuwe luidspreker FCC heeft doorlopen - wat doorgaans betekent dat een lancering op handen is - zouden we ons geld steken in een kleinere Bluetooth-compatibele Sonos-luidspreker die in maart wordt gelanceerd.

We verliezen de hoop niet dat Sonos draadloze koptelefoons ooit verschijnen, we denken dat de timing voor een mini-Move op het geld ligt.

Het zou net op tijd zijn voor de zomer - als we hopelijk allemaal onze huizen kunnen verlaten - en zo niet, dan werkt het thuis nog steeds met het Sonos-systeem, dus dat is zeker een win-win. Als het nu maar onder de £ 150 zou kunnen worden geprijsd, zou dat geweldig zijn.

Natuurlijk vroegen we Sonos wat zijn toekomstplannen waren, waarop Tom Lodge, directeur Corporate Communications bij Sonos zei: "Ik kan alleen maar zeggen dat we verheugd zijn om volgende maand ons nieuwste product te introduceren - en dat ik contact met u zal opnemen. met binnenkort meer details! "

Geschreven door Britta O'Boyle.