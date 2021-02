Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos lanceert doorgaans een aantal producten per jaar. In 2020 was dit de Sonos Arc-soundbar , de vernieuwde Sonos Five en de derde generatie Sonos Sub. Volgens geruchten zouden we in 2021 nog een Bluetooth-luidspreker en mogelijk een nieuwe productcategorie, zoals een koptelefoon, kunnen zien.

Je kunt alle geruchten over de mysterieuze Sonos-koptelefoon lezen in onze aparte functie , maar hier concentreren we ons op alles wat we hebben gehoord over de volgende Sonos-luidspreker.

Mogelijk maart 2021

Goedkoper dan Move

Sonos-CEO Patrick Spence zei in een inkomstenoproep midden februari 2021 dat het bedrijf de lancering van een nieuw product nadert, hoewel hij niet specificeerde wat het product was.

Spence zei: "We blijven ons inzetten voor de lancering van ten minste twee nieuwe producten per jaar en liggen goed op schema als we kijken naar onze productroadmap voor het fiscale jaar 2021. We zijn verheugd om volgende maand ons nieuwste product te introduceren. Blijf ons volgen voor details."

De maand na de oproep zou maart 2021 zijn, hoewel er nog geen officieel evenement is gepland. Als we de volgende Sonos-luidspreker in maart niet zien, voorspellen we de tijd in september / oktober, omdat Sonos in het verleden meestal producten heeft uitgebracht.

Qua prijs verwachten we dat de nieuwe Sonos Bluetooth-luidspreker op zijn minst goedkoper is dan Move, wat neerkomt op minder dan £ 400 / $ 400. We hopen dat het onder de Sonos One arriveert - waardoor het toegankelijk wordt voor sommigen die misschien niet eerder in Sonos hebben kunnen investeren - maar voorlopig zullen we moeten afwachten.

Modelnummer S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

Op dit moment zijn er geen geruchten die aangeven hoe de volgende Sonos-speaker zal heten. Het bedrijf heeft momenteel een vrij duidelijke naamgevingsstrategie, maar in tegenstelling tot de volgende iPhone of Samsung Galaxy S-telefoon, gebruiken Sonos-luidsprekers namen in plaats van opeenvolgende nummers, waardoor het moeilijker wordt om toekomstige modellen te voorspellen.

De Sonos One en One SL zijn de kleinste wifi-speakers in het portfolio, de Sonos Five de grootste wifi-speaker. Daar zit niets tussen, tenzij je de beëindigde Sonos Play: 3 meetelt. De Sonos Move is momenteel de enige echte bluetooth- en wifi-speaker, terwijl de soundbars de Arc and Beam heten. Er is ook de Playbase - die een soundbase is - en de Sonos Sub. Kortom, alles heeft een unieke naam, dus we verwachten dat dit doorgaat met nieuwe producten.

Omdat Bluetooth is genoemd in de FCC-aanvraag voor de volgende Sonos-luidspreker, zou het suggereren dat de luidspreker onder de Sonos Move zal vallen, maar het is niet duidelijk of Move een aparte categorie zal worden, zoals de Sonos Move One of Sonos Move Mini voor een kleinere speaker bijvoorbeeld, of dat de volgende speaker een geheel andere naam krijgt die niet aan Move is gekoppeld, zoals Sonos Mini of Sonos Boom.

De spreker staat op de FCC vermeld als modelnummer S27, wat ons voorlopig niet dichter bij het voorspellen van een naam brengt. Het is vermeldenswaard dat de originele Sonos Move S17 heette toen deze op FCC verscheen, en als het een Bluetooth-luidspreker met batterijvoeding is zoals de Move, maar kleiner, zou het verrassend zijn om te zien dat de Move-naam op de een of andere manier niet is opgenomen.

Cilindrisch

Kleiner dan Move

Draagbaarder

Hoewel de FCC-aanvraag met betrekking tot de volgende Sonos-luidspreker niet veel weggeeft qua ontwerp, zouden we verwachten dat deze vergelijkbare ontwerpkenmerken zal volgen als het huidige Sonos-portfolio .

We zouden verwachten dat er een vorm van capacitieve bedieningselementen zou zijn, zeer kleine gaatjes in het luidsprekerrooster voor een strakke uitstraling en we zouden verwachten dat zwart de belangrijkste kleuroptie is om mee te beginnen. Als wit bij de lancering geen optie is, zou het ons niet verbazen om het op een later tijdstip als een optie te zien, hoewel we ook graag wat meer kleuren zouden willen zien, zoals Sonos aangeboden met zijn limited edition Sonos One Hay-collectie .

De FCC-aanvraag toont een rond label dat blijkbaar met een laser is geëtst rond de omtrek van het onderoppervlak van het apparaat, wat suggereert dat de luidspreker cilindrisch van vorm zou kunnen zijn, zoals de UE Boom en Megaboom , in plaats van ovaal zoals de Move, wat een nieuwe vormfactor betekent. De UE Boom 3 en Megaboom 3 zijn waterdicht, net als de Move, dus we hopen ook dat de volgende Sonos-luidspreker waterdicht wordt.

Het gelekte dossier vermeldt ook een draadloos oplaadstation dat minder stroom verbruikt dan de huidige Move, wat suggereert dat de volgende luidspreker kleiner is dan de Move, en hopelijk lichter om hem draagbaarder te maken. Als het kleiner en lichter is, heeft het de geïntegreerde handgreep van de Move niet nodig, dus het ziet er waarschijnlijk heel anders uit.

Andere ontwerpaspecten die we echter op een Bluetooth Sonos-luidspreker zouden verwachten, is een Wi-Fi-naar-Bluetooth-schakelaar, waardoor gebruikers gemakkelijk tussen de twee modi kunnen schakelen en een koppelingsknop.

Bluetooth, wifi 5

Oplaadbare batterij

Automatische Trueplay, AirPlay 2

Sonos-systeemfuncties

Op basis van de FCC-registratie zal de volgende Sonos-luidspreker Bluetooth hebben, evenals ondersteuning voor Wi-Fi 5 (802.11ac) -technologie, wat de prestaties zou kunnen verbeteren wanneer deze luidspreker wordt gebruikt als onderdeel van een Sonos-systeem. Ter referentie: de Sonos Move ondersteunt Wi-Fi 4, hoewel hij nog steeds geweldige prestaties biedt als onderdeel van ons Sonos-systeem , evenals een Bluetooth-luidspreker.

Zoals eerder vermeld, toont de FCC-aanvraag ook een draadloos oplaadstation dat minder stroom nodig heeft dan de huidige Sonos Move. Dit suggereert dat de volgende Sonos Bluetooth-luidspreker op dezelfde manier zal werken als Move, waardoor hij kan worden gebruikt als een typische Sonos-luidspreker op zijn basis en in Wi-Fi-modus, maar hij heeft een oplaadbare batterij zodat je hem mee kunt nemen naar naar het strand, of naar het park. Minder stroom suggereert echter dat het een kleinere batterij zal zijn dan de 11 uur van de Move.

Sonos heeft echter een vervangende batterijset voor de Move aangekondigd, dus misschien biedt de nieuwe luidspreker een nog gemakkelijkere manier om de batterij te vervangen, zodat gebruikers een reservebatterij bij zich kunnen hebben als ze niet in de buurt van het oplaadstation zijn.

Er zijn nog geen andere functies of specificaties genoemd in geruchten, dus voorlopig is het onduidelijk of de volgende Sonos Bluetooth-luidspreker Google Assistant en Amazon Alexa aan boord zal hebben, zoals de Move, of dat ze Auto Trueplay-tuning zullen bieden. Dat laatste zouden we verwachten, aangezien Sonos-speakers allemaal geweldig geluid leveren en Auto Trueplay helpt dit te bereiken met een apparaat dat niet op één plek blijft, zoals de Move.

We verwachten ook AirPlay 2-ondersteuning, aangezien alle nieuwste luidsprekers van het bedrijf dit bieden, en we weten dat elke nieuwe Sonos-luidspreker alle functies zal hebben die bij andere luidsprekers in het Sonos-systeem horen, zoals ondersteuning voor meer dan 100 muziekservices, eenvoudig groeperen en bedienen via spraakassistenten zoals Google en Alexa, zelfs als de luidspreker zelf geen ingebouwde spraakbesturing heeft.

Sonos-CEO Patrick Spence kondigde tijdens een inkomstenoproep aan dat zijn bedrijf zich voorbereidt om in maart 2021 een nieuw product uit te brengen.

Een FCC-aanvraag van Sonos suggereert dat het bedrijf werkt aan een andere draagbare luidspreker met Bluetooth.

