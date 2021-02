Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos-CEO Patrick Spence heeft aangekondigd dat zijn bedrijf zich voorbereidt om in maart 2021 een nieuw product uit te brengen.

Tijdens een inkomstenoproep van 10 februari 2021 bevestigde Spence dat Sonos de lancering van een nieuw product nadert: "We blijven ons inzetten om ten minste twee nieuwe producten per jaar te lanceren en liggen goed op schema als we kijken naar onze productroadmap voor het fiscaal 2021", hij zei (volgens een transcript via Seeking Alpha ). "We zijn verheugd om volgende maand ons nieuwste product te introduceren. Blijf ons volgen voor details."

Spence voegde tijdens de inkomstenoproep van Sonos toe dat zijn bedrijf van plan is "door te gaan met het leveren van innovatieve nieuwe producten waar zowel nieuwe als bestaande klanten dol op zijn, plus diensten die de klantervaring verbeteren en verder differentiëren". Hij zei dat Sonos "toegewijd blijft aan het behouden van een niet-aflatende focus op innovatie in onze traditionele productsegmenten en dat je voortdurende innovatie zult zien."

Denk aan een draagbare Sonos-luidspreker die onlangs is opgedoken bij de FCC , wat vaak duidt op een aanstaande lancering. Het nog te onthullen apparaat, bij de FCC vermeld als modelnummer S27, is mogelijk cilindrisch van ontwerp en wordt mogelijk geleverd met een draadloos oplaadstation. Het biedt zowel Bluetooth als Wi-Fi 5 (802.11ac) en vereist blijkbaar minder stroom dan bestaande Sonos-luidsprekers zoals de Sonos Move.

We vermoeden dat de luidspreker veel kleiner zou kunnen zijn dan de Sonos Move, vooral gezien het feit dat de Move 6,6 pond weegt en veel groter is dan de meeste draagbare luidsprekers die beschikbaar zijn. Als dat het geval is, is de nieuwe speaker misschien ook aantrekkelijker geprijsd. The Move kost $ 400.

