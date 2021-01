Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een DIY-batterijvervangingskit aangekondigd voor zijn draagbare Move-luidspreker die eind 2019 werd gelanceerd.

Toen de Bluetooth-luidspreker werd aangekondigd, zei Sonos dat de Move-batterij ongeveer drie jaar zou meegaan, of 900 keer opladen, afhankelijk van wat het eerst kwam. Na deze tijd, terwijl de Move natuurlijk nog steeds zou werken, zou de batterij wanneer de luidspreker niet op het oplaadstation stond, minder tijd bieden tussen het opladen.

De vervangende batterijset wordt geleverd in Shadow Black en Lunar White - net als de Move-luidspreker zelf - en bevat een nieuwe batterij, hulpmiddelen om je te helpen de oude batterij te verwijderen, vervangende schroeven en instructies. Sonos zegt dat de batterij tot 11 uur per oplaadbeurt biedt.

Hoewel de meeste eigenaren van de Move-luidspreker waarschijnlijk geen vervangende batterij hoeven te kopen, aangezien het apparaat nog geen 18 maanden oud is, is het goed om de optie te zien voor degenen die hun Move overal mee naartoe nemen en misschien de batterij hebben gezien leven slinkt tussen ladingen.

The Move is momenteel de enige draagbare Bluetooth-luidspreker in het Sonos-portfolio . Het werkt als een typische Bluetooth-luidspreker in de Bluetooth-modus en wanneer het is verbonden met wifi, biedt het alle gebruikelijke Sonos-functies, evenals ingebouwde spraakbesturing met een keuze uit zowel Google Assistant als Amazon Alexa . Het biedt ook Auto Trueplay, waarbij het geluid automatisch wordt aangepast aan de omgeving, en het ondersteunt ook Apple AirPlay 2 .

De Sonos Move Battery Kit kost $ 69 in de VS en is beschikbaar op de Sonos-website.

Geschreven door Britta O'Boyle.