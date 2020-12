Met de nieuwe Sonos-update kun je twee Subs koppelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft deze week een update naar zijn iOS- en Android-app gepusht die de mogelijkheid toevoegt om twee van de Sub- subwoofers van het merk te koppelen om een thuistheatersysteem met extra uitstraling te creëren.

Het enige voorbehoud is dat een van de twee gekoppelde Subs het nieuwste model van de 3e generatie moet zijn om de extra verwerkingskracht te kunnen gebruiken. Zolang dat het geval is, kun je ze koppelen met de Sonos Arc , Beam , Playbar, Playbase of Amp.

De mogelijkheid om van je opstelling een 5.2.2 te maken (bijvoorbeeld in combinatie met de Arc) is iets waar de Sonos-community al een tijdje om vraagt. Ook professionele installateurs zullen blij zijn met de verhuizing.

Om de functie te krijgen, moet je de nieuwste versie van de Sonos S2-app voor je mobiele apparaat installeren en de software op je systeem bijwerken.

De nieuwste Sonos Sub werd rond juni van dit jaar tegelijkertijd met de Arc uitgebracht. Het is verkrijgbaar in zwart of wit voor £ 699 in het VK, $ 699 in de VS.

Je kunt er ook een krijgen als onderdeel van een entertainmentset, die een Beam of Arc bevat, of een Surround-set die ook een paar One SL-luidsprekers bevat om als surround-kanalen te gebruiken.

Geschreven door Rik Henderson.