Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft naar verluidt een microfoonvrije versie van Sonos Arc, de Dolby Atmos-soundbar, in Noord-Amerika uitgebracht.

De nieuwe soundbar draagt de SL-branding - hetzelfde als de Sonos One SL- luidsprekers die ook geen microfoons hebben. Hoewel die luidsprekers geen prijsverlaging kregen, is deze versie van de Arc $ 50 goedkoper dan het reguliere model. In tegenstelling tot de Sonos Arc, die in het zwart wordt geleverd, is de Sonos Arc SL verkrijgbaar in een "shadow edition" -kleur (dat is eigenlijk bijna zwart). Er lijken geen andere verschillen tussen de twee te zijn.

In onze recensie van de reguliere Sonos Arc beschreven we het als een uitstekende Dolby Atmos-soundbar - precies daar met de beste - en heeft alle toeters en bellen van Sonos multiroom-systeem en meer. U hoeft het alleen maar te matchen met een Dolby Atmos-ondersteunende tv om de beste prestaties te krijgen.

Als je dit in het VK leest en er een wilt bemachtigen: Sorry, geen dobbelstenen. Het zou vanaf 2 december 2020 exclusief verkrijgbaar zijn bij Costco in de VS en Canada. Android Central merkte op dat het al bij Costco wordt verkocht en onlangs verscheen op Reddit.

Voor zover we kunnen zien, zijn de audio en hardware allemaal hetzelfde op de Sonos Arc SL. Het is gewoon grijsachtig en mist ingebouwde microfoons voor spraakopdrachten van Alexa en Google Assistant. Het kost ook $ 749, in plaats van $ 799. Hoewel dat geen enorme besparing is, helpt elk klein beetje, toch? Vooral in de kersttijd.

Geschreven door Maggie Tillman.