Hoe u korting krijgt op het Sonos Upgrade-programma

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een loyaliteitsprogramma aangekondigd dat beschikbaar is vanaf 10 november 2020, waarmee oude Sonos- klanten tot 30 procent korting krijgen op een nieuwe luidspreker.

Het Sonos-upgradeprogramma is ontworpen om Sonos-gebruikers te belonen met een upgradekorting als ze een ouder in aanmerking komend Sonos-apparaat hebben, zodat ze geld kunnen krijgen als ze ervoor kiezen om hun Sonos-systeem te upgraden of uit te breiden met een aantal van de nieuwere luidsprekers van het bedrijf, zoals de Sonos Arc en Sonos Move .

Het is geen inruilprogramma, dus gebruikers die zich aanmelden, kunnen hun oudere luidsprekers gewoon blijven gebruiken met alle nieuwe luidsprekers die ze kopen. De upgradekorting is afhankelijk van de luidsprekers of Sonos-apparaten die je hebt en het programma biedt één korting per in aanmerking komend product.

Gebruikers met een Connect: Amp (Gen 2), Connect (Gen 2), Play: 1, Play: 3, Play: 5 (Gen 2), Playbar of Playbase krijgen een upgradekorting van 15 procent korting op elk Sonos-product .

Degenen met een Connect: Amp (Gen 1), Connect (Gen 1) of Play: 5 (Gen 1) krijgen een upgradekorting van 30 procent op elk Sonos-product.

Er is ook 30 procent korting op de Sonos Boost voor mensen met een Sonos Bridge.

Volg deze stappen om korting te krijgen op het Sonos-upgradeprogramma:

Log in op uw account op Sonos.com Ga naar het tabblad Upgrade Vink de luidsprekers aan die u wilt upgraden Selecteer Upgrade Accepteer de algemene voorwaarden Ga naar het tabblad Aanbiedingen in uw account Tik op Winkel Kies de Sonos-speaker die je aan je systeem wilt toevoegen Volg stap 2-5 voor elke in aanmerking komende luidspreker

Het Sonos-upgradekortingstegoed kan niet worden gecombineerd met andere acties, kortingen of speciale prijzen en mag niet worden gebruikt voor cadeaubonnen, refurbished producten of producten van derden. Het verloopt echter niet, dus u kunt het onmiddellijk of in de toekomst gebruiken.

Je kunt onze functie Beste Sonos-luidspreker lezen als je overweegt om je Sonos-systeem te upgraden of toe te voegen, maar je weet niet zeker wat je moet kopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.