Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft Sonos Radio HD geïntroduceerd, een advertentievrije, high-definition streaming-laag van zijn radiostreamingservice die in april 2020 werd gelanceerd.

Sonos Radio is ontworpen om het luisteren naar de radio gemakkelijker en beter te maken voor Sonos-gebruikers, en de HD-laag is nu geïntroduceerd om gebruikers 16-bits audio van cd-kwaliteit te bieden met de mogelijkheid om advertenties over te slaan, te herhalen en zonder onderbreking van advertenties.

Sonos Radio HD biedt door artiesten samengestelde stations die niet alleen afspeellijsten maar ook interviews en commentaar leveren, met als eerste station Dolly Partons Storyteller Radio en de eerste show is Songteller Special.

Het bedrijf zei dat het station voortdurend zal evolueren met Partons hits, favoriete artiesten en commentaar op liedjes en momenten gedurende haar hele carrière. Er zijn vijf andere door kunstenaars samengestelde stations opgesteld voor begin 2021.

De Radio HD-abonnementsservice - die beschikbaar zal zijn op de Sonos S2-app en een gratis proefperiode van 30 dagen biedt - komt ook met andere originele stations om mindfulness, productiviteit en ontspanning te promoten, waaronder The Inner Now, Chill Beats en Mellow Morning.

Er zullen ook diepere verkenningen zijn in genres en muziekscènes, evenals slaapgeluiden met zes speciale slaapstations, waaronder White Noise, Brown Noise, Pink Noise, Rain, Rainforest en Piano. U kunt deze slaapstations zo instellen dat ze worden herhaald, en u kunt ook een timer instellen om ze uit te schakelen.

De Sonos Radio HD-service wordt in eerste instantie gelanceerd in het VK en de VS voordat deze wordt uitgebreid naar andere landen. Het kost £ 7,99 per maand in het VK en $ 7,99 per maand in de VS nadat de proefperiode van 30 dagen is afgelopen.

Sonos heeft ook aangekondigd dat het nieuwe stations en inhoud naar het door advertenties ondersteunde Sonos Radio-niveau brengt, terwijl het de beschikbaarheid uitbreidt naar vijf andere landen, waaronder Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk en België, waardoor het totaal op 16 komt.

Geschreven door Britta O'Boyle.