Sonos en Disney + -team voor Mandalorian-tie-in

(Pocket-lint) - Sonos en Disney + hebben hun krachten gebundeld - woordspeling bedoeld - voor de première van het tweede seizoen van The Mandalorian, dat op 30 oktober uitkomt.

De samenwerking is bedoeld om fans te helpen thuis beter geluid te ervaren en de nieuwe verhalen, sterrenstelsels en originele partituur van het seizoen te verkennen in meeslepend geluid via de Sonos Arc- of de Sonos Beam- soundbars.

De Sonos Arc is de nieuwste soundbar van het bedrijf en biedt 3D-geluid en ondersteuning voor Dolby Atmos , terwijl de Sonos Beam een slimme luidspreker is die zowel op zichzelf als in een 5.1 surround sound-opstelling geweldig geluid levert.

Naast het aanmoedigen van een betere geluidservaring, zien de Sonos en Disney + hun krachten dat degenen die hun thuistheatersysteem upgraden met een Sonos Arc, Sonos Beam of een aantal Sonos-luidsprekersets tussen 1 oktober en 31 oktober 2020, zes maanden Disney + krijgen inbegrepen.

Bovendien zal Sonos Radio op 30 oktober een nieuwe, met de hand samengestelde zender zien, genaamd Things That Stuck, van de componist van seizoen twee van The Mandalorian, Ludwig Göransson, met honderden nummers die hem hebben beïnvloed. De soundtrack van seizoen twee van Mandalorian debuteert ook op het station met exclusief commentaar.

Het Mandaloriaanse seizoen twee gaat in première op 30 oktober 2020 en is exclusief te streamen op Disney +.

De zes maanden Disney + met Sonos Arc, Beam of Sonos-luidsprekersets zijn alleen beschikbaar voor nieuwe Disney + -abonnees in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden.

Geschreven door Britta O'Boyle.