Sonos Amp: wat is het, wat kan het en waarom heb je het nodig?

(Pocket-lint) - Sonos is vooral bekend om zijn multiroom- audioluidsprekers, maar een van de apparaten van het bedrijf is geen luidspreker. In plaats daarvan is het een apparaat dat je bestaande hifi-luidsprekers of audiocomponenten van stroom voorziet en ze in je Sonos-systeem brengt .

Als je een beetje in de war bent over wat de Sonos Amp is, wat hij doet en of je er een zou moeten of moeten kopen, dan ben je hier aan het juiste adres. Deze functie legt alles uit wat je moet weten over de Sonos Amp.

Versterker

HDMI ARC en line-in-poorten

125W per kanaal

Maximaal vier luidsprekers

De Sonos Amp is een versterker - weggegeven door zijn naam. Het zal traditionele bedrade luidsprekers van stroom voorzien, of het nu gaat om boekenplank, vloerstaand, in de muur, in het plafond of buiten, en ze integreren in het draadloze Sonos-systeem .

Dit betekent dat je die luidsprekers kunt bedienen via de Sonos-app, terwijl je ze ook toegang geeft tot de functies die beschikbaar zijn via het Sonos-systeem - meer hierover in een minuut.

Er zijn ook HDMI ARC- en line-in-poorten, wat betekent dat je er tvs, draaitafels, cd-wisselaars en andere audiocomponenten op kunt aansluiten, zodat ze ook onderdeel kunnen worden van een Sonos-systeem. Voor thuisbioscoopopstellingen kan één Sonos Amp stereogeluid toevoegen aan je tv met draadloze rears met behulp van een Sonos thuisbioscoopopstelling, terwijl twee Sonos Amps surround sound mogelijk maken.

De Sonos Amp biedt twee keer zoveel kracht als zijn voorganger - de Connect Amp - en kan maximaal vier luidsprekers van stroom voorzien, met een vermogen van 125 watt per kanaal. De Connect Amp kon slechts twee luidsprekers van stroom voorzien en bood in vergelijking slechts 55 watt per kanaal.

Apple AirPlay 2-ondersteuning

Toegang tot meer dan 100 streamingdiensten

Trueplay-afstemming

Sonos biedt zelf tal van features als platform , waarvan er veel de Amp levert aan de aangesloten speakers.

Deze functies omvatten toegang tot meer dan 100 streamingdiensten, van muziek en podcasts tot radio en audioboeken. Gebruikers kunnen ook muziek afspelen die is opgeslagen op een lokaal apparaat, of het nu een computer of telefoon is, via een Sonos-systeem.

Amazon Alexa of Google Assistant spraakbesturing wordt ook ondersteund door Sonos, hetzij via de Sonos One, Sonos Beam of Sonos Arc , die allemaal Alexa en Google Assistant ondersteunen , via Amazon Echo of via een Alexa-apparaat van derden , of Google Home, Nest-luidsprekers of apparaten met Google Assistent.

Degenen met een apparaat met Alexa of Google Assistant kunnen Alexa of Google vragen om muziek af te spelen op een van de luidsprekers die zijn aangesloten op de Sonos Amp, evenals op alle andere luidsprekers in het Sonos-systeem, waardoor spraakbesturing wordt geboden aan je traditionele bedrade luidsprekers .

Er is ook Trueplay . Trueplay is een softwarefunctie die Sonos in 2015 heeft gelanceerd, waarmee gebruikers luidsprekers op hun omgeving kunnen afstemmen met de Sonos-app. De Sonos In-Wall van Sonance en Sonos In-Ceiling van Sonance kunnen beide profiteren van de tuning-software wanneer ze zijn aangesloten op de Sonos Amp. Torenspeakers zijn niet Trueplay-compatibel, net zo min als de Sonos Outdoor by Sonance-speakers.

Apple AirPlay 2 wordt ook ondersteund door nieuwere nieuwere Sonos-apparaten, waaronder de Sonos Amp, wat betekent dat iOS-gebruikers het geluid van hun iPhone of iPad naar hun Sonos-systeem kunnen sturen, inclusief alle luidsprekers die via de Sonos Amp zijn aangesloten.

De Sonos Amp is ontworpen om te passen in standaard AV-racks die worden gebruikt door aangepaste installateurs en de Amp kan ook worden opgenomen in smart home-opstellingen dankzij verbeterde APIs en diepere integraties met Sonos-platformpartners, zoals Creston. Dit betekent dat een enkele knop slimme verlichting en muziek van een Sonos-systeem kan bedienen, als je een naadloze slimme thuisconfiguratie hebt zoals die van bedrijven als Creston.

Wat betreft andere functies, kan de Sonos Amp worden ingesteld om stereo- en dubbel monogeluid te leveren en biedt hij een paar schroefdraadverbindingen voor linker- en rechterkanalen. Deze aansluitingen hebben standaard diameters, zodat ze kunnen worden verwijderd en vervangen door banaanstekkers.

De Sonos-app biedt ook de mogelijkheid om wifi uit te schakelen als gebruikers hun Sonos Amp rechtstreeks op een ethernetkabel aansluiten.

Koppel audiocomponenten aan het Sonos-platform

De Sonos Amp is voor diegenen die hun platenspeler, traditionele bedrade luidsprekers of een ander compatibel audioapparaat willen aansluiten op het Sonos-systeem voor eenvoudige bediening en toegang tot alle functies die Sonos biedt.

Je hebt bijvoorbeeld een paar Bowers en Wilkins torenluidsprekers die je wilt gebruiken met een Sonos One in een multiroom-opstelling. De Sonos Amp zou dit mogelijk maken, waardoor je de B & W-torenluidsprekers kunt groeperen met de Sonos One voor naadloze multi-room audio.

Je hebt misschien een paar luidsprekers voor in de muur die je wilt kunnen bedienen via de Sonos-app, bijvoorbeeld, waardoor Trueplay-afstemming en multi-room audio met andere Sonos-luidsprekers mogelijk is.

Misschien heb je een draaitafel die je wilt koppelen aan een bestaand Sonos-systeem om naast streamingdiensten of muziek op een lokaal apparaat van vinylplaten te genieten. Of misschien heb je buitenspeakers, zoals een paar Sonos Outdoor by Sonance-speakers, die Sonos-multiroom-mogelijkheden naar je tuin brengen wanneer ze zijn aangesloten op een Sonos Amp.

Dit zouden allemaal redenen zijn om de Sonos Amp te overwegen.

$ 599 / £ 599

De Sonos Amp is verkrijgbaar in de VS en het VK en kan onder andere worden gekocht via Sonos.com. Kleuropties zijn alleen zwart.

