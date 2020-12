Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos geeft zelden korting op zijn luidsprekers, behalve voor speciale gelegenheden op Black Friday en Cyber Monday en de aanbiedingen zijn blijven hangen.

We hebben de beste deals hieronder op een rijtje gezet. We hebben ook een volledige Sonos-dealsfunctie die je de huidige prijzen voor alle Sonos-speakers laat zien.

• Sonos One, bespaar £ 30, nu £ 169 (was £ 199): de Sonos One is de kleinste luidspreker in het Sonos-portfolio, maar levert een uitstekende geluidskwaliteit voor zijn grootte en heeft Google Assistant en Amazon Alexa ingebouwd.

• Sonos One SL, bespaar £ 30, nu £ 149 (was $ 179): als je een kleine luidspreker wilt met geweldige geluidskwaliteit en een mooi ontwerp, maar je wilt geen smarts van Google Assistant of Alexa, dan is de Sonos One SL de een voor jou.

Je kunt onze overzichtsfunctie voor Sonos-deals lezen voor een snel overzicht van alle Sonos-deals bij verschillende retailers, en ook wat meer over elke luidspreker te weten komen als je niet zeker weet welke geschikt voor je is.

Of ga naar ons gedetailleerde overzicht van de Sonos-luidsprekers voor meer informatie over het Sonos-assortiment.

Geschreven door Britta O'Boyle.