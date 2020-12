Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een van de sterkste aanbiedingen voor meerdere kamers die er zijn. De line-up van zijn luidsprekers is niet alleen overvloedig, met verschillende combinaties mogelijk, maar het platform dat alles bestuurt, is een van de beste die er zijn.

Als je voor Sonos hebt gekozen in plaats van zijn concurrenten, waarvan er meerdere zijn , dan ben je hier aan het juiste adres. Deze functie zorgt ervoor dat je het meeste uit je Sonos-systeem haalt.

Sommige van deze tips en trucs ken je misschien al, maar er zijn er vast een paar die je niet kent en alles waarmee je gemakkelijker naar je favoriete muziek kunt luisteren, is een bonus in ons boek.

Je kunt Auto Discovery Pop-ups inschakelen zodat installatiekaarten automatisch onder aan het scherm van je smartphone worden weergegeven wanneer er nieuwe Sonos-producten in de buurt worden gevonden.

Tik op het tabblad Instellingen in de rechterbenedenhoek van de app> App-voorkeuren> Inschakelen (iOS) of Vink (Android) Auto Discovert Popups aan.

Heb je een nieuwe Sonos-speaker gekocht en wil je deze toevoegen aan je bestaande systeem? Dit is makkelijk. Tik op het tabblad Instellingen in de rechterbenedenhoek van de app> Systeem> Product toevoegen en volg de instructies.

Als je wifi-netwerk niet het sterkste is en een paar zwakke plekken heeft, heb je misschien een boost gekocht om een signaal in een bepaalde kamer te krijgen. Om een boost toe te voegen, ga je naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Product toevoegen.

Sonos biedt een functie genaamd Trueplay die je speakers afstemt op hun omgeving, zelfs als die zich in een kast bevindt. Om er zeker van te zijn dat je het beste geluid uit elke luidspreker in je Sonos-systeem haalt, ga je naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Kamer selecteren> Trueplay.



Zorg ervoor dat u alle luidsprekers in uw systeem afstemt en opnieuw afstemt als u ze verplaatst. Het is ook vermeldenswaard dat deze functie alleen werkt op iOS-apparaten, dus je moet een iOS-apparaat pakken om Trueplay uit te voeren. Als je de Sonos Move hebt, hoef je niets te doen, want deze heeft automatische Trueplay-tuning.

Alles over die bas, die bas, geen hoge tonen? Geen probleem, je kunt de EQ-instellingen aanpassen voor elke Sonos-speaker die je hebt ingesteld. Ga hiervoor naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Kamer selecteren> EQ.

Vanaf hier moet u de balken verschuiven om aan uw voorkeuren te voldoen.

Veranderde je kantoor in een slaapkamer of verhuisde je Sonos One naar de badkamer? Dat is prima, want het veranderen van kamernamen in Sonos is eenvoudig. Klik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Kamer selecteren> Naam.

Wil je er zeker van zijn dat je Sonos speakers niet boven een bepaald volume komen, dan kan dat in de app lekker makkelijk.

Tik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Kamer selecteren> Volumelimiet.

Je kunt twee dezelfde Sonos-speakers combineren in dezelfde ruimte, om zo een linker- en rechterluidspreker van een stereopaar te creëren. Of dat nu twee Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move , Play: 3 , Play: 5 of Sonos Five zijn, de stereopaarinstelling is toegankelijk via Instellingen kamer. Je kunt ook een stereopaar maken uit een Sonos One en Sonos One SL.

Klik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Selecteer de kamer met de luidspreker waarvoor je een stereopaar wilt maken in> Stereopaar maken> Volg de instructies. De optie Stereopaar maken wordt grijs weergegeven, tenzij je twee dezelfde Sonos-luidsprekers beschikbaar hebt, of een Sonos One en Sonos One SL.

Investeren in Sonos betekent niet dat uw bestaande hifisysteem overbodig hoeft te worden. De Sonos-poort heeft analoge, optische en coaxiale digitale audio-uitgangen, evenals een line-in, zodat je elk apparaat kunt aansluiten dat je wilt, van een platenspeler tot een DAC.

Er is ook de Sonos Amp beschikbaar in het Sonos-assortiment, die een streaming-upgrade biedt voor je favoriete stand-alone luidsprekers.

Heb je een favoriete plaat die je op je Sonos-systeem wilt afspelen? Geen probleem.

Sluit de audio-uitgang van je platenspeler aan op de Play: 5 of de lijningang van Sonos Five, of de audio-ingang op een Sonos-poort of Sonos Amp> Ga naar Bladeren> Lijningang> Selecteer je bron. Je kunt Line-In-instellingen ook vinden op het tabblad Instellingen van de Sonos-app> Systeem> Kamer met Play: 5 of Five speaker> Scroll naar beneden naar Line-In-opties.

Je hebt je Sonos-accountgegevens nodig als je je Sonos-systeem met je stem wilt bedienen (daarover verderop meer). Het is ook handig om te weten waar u het kunt vinden voor het geval u het ooit nodig heeft.

Tik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Over mijn systeem.

Sonos levert regelmatig software-updates, waarvan sommige klein zijn, andere belangrijker, zoals Spotify Connect-compatibiliteit en de mogelijkheid om je Sonos-luidsprekers met je stem te bedienen met Alexa van Amazon , of met je stem via Google Assistant . Als u de nieuwste software gebruikt, krijgt u de beste ervaring met uw Sonos-luidsprekers, dus het is een goed idee om uw systeem zo in te stellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Klik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Systeemupdates> Schakel in (iOS) / Vink vakje (Android) Automatisch bijwerken. U kunt ook kiezen wanneer u de update wilt laten plaatsvinden. Uw opties omvatten Ochtend, Middag, Avond en Overnacht.

Sinds de lancering van de Sonos S2- systeemsoftware (gewoon Sonos genoemd in app-winkels), zijn er twee Sonos Controller-apps. De oudere versie heet nu Sonos S1 en is bedoeld voor mensen die een legacy-kit willen behouden als onderdeel van hun installatie. Je kunt hier zien welke kit niet werkt met Sonos S2 .

De S1-software krijgt geen nieuwe functies, maar wordt indien nodig gepatcht met beveiligingsupdates. Als u geen van de oudere apparaten bezit, is het raadzaam om bij te werken naar S2.

Om te upgraden naar Sonos S2, moet je de app apart installeren, uitvoeren en al je hardware updaten en je instellingen automatisch overzetten. Vervolgens kunt u de vorige app verwijderen.

Sonos stelt de beste audiocompressie in voor speler Line-In en Sonos Dock, maar het kan worden overschreven om te worden gedecomprimeerd of gecomprimeerd. Ga hiervoor naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Scrol omlaag naar Audiocompressie> Selecteer de gewenste instelling.

Als je een Sonos-luidspreker op je nachtkastje of in je slaapkamer hebt staan en je hebt ervoor gekozen om muziek af te spelen om je in slaap te laten vallen, wil je misschien niet dat het LED-lampje brandt.

Om het uit te schakelen, klikt u op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Selecteer de kamer waarin u uw luidsprekerlicht wilt uitschakelen> Scroll naar beneden om Statuslicht (iOS) / Statuslicht uit te schakelen (Android).

Als je een Sonos speaker hebt met aanraakbediening, zoals de Playbase, Beam, tweede generatie Play: 5, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five of Sonos Arc, kun je de aanraakbediening uitschakelen.

Klik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Systeem> Selecteer de kamer met de luidspreker waarvoor je de aanraakbediening wilt uitschakelen> Schakel aanraakbediening uit (iOS) / Schakel luidsprekeraanraakbediening uit (Android).

Met de afspeel- / pauzeknop op je Sonos-speaker kun je niet alleen nummers afspelen en pauzeren. Dubbeltik erop en je kunt naar het volgende nummer gaan zonder de app te openen.

Als je de tweede generatie Sonos Play: 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five of Sonos Arc hebt, een veeg naar links speelt het vorige nummer af, terwijl een veeg naar rechts vooruit springt naar de volgende.

Door lang op de afspeel- / pauzeknop te drukken, wordt de luidspreker waarop u deze indrukt, gedempt, zodat u een telefoongesprek kunt aannemen in uw kantoor, maar de muziek bijvoorbeeld nog in uw woonkamer kunt laten spelen.

Voor degenen onder jullie met de Sonos Five, tweede generatie Play: 5, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move en kinderen of katten die het leuk vinden om het aan te raken of op de bedieningselementen te klimmen, kun je de swipe-functionaliteit.

Om dit te doen, houdt u de koppelingsknop 10 seconden ingedrukt wanneer de luidspreker volledig is opgestart om de veeginterface uit te schakelen. U drukt er dan één keer op om het in die staat te laten.

Om Sonos-volumeregeling op je Android-apparaat te krijgen, tik je op de drie stippen rechtsonder> Instellingen> Geavanceerde instellingen> Volumeregeling op startscherm toestaan.

Om Sonos-volumeregeling op uw iOS-apparaat te krijgen, tikt u op Instellingen> App-voorkeuren> Schakel vergrendelschermbediening in.

Voor degenen met een iPhone 6S of nieuwer, of een iPhone XR of nieuwer, werkt de Sonos-app met respectievelijk 3D Touch en Haptic Touch , die beide een snelmenu presenteren wanneer je lang op de Sonos-app drukt.

Door lang op het Sonos-app-pictogram te drukken, kun je de meest recente track waarnaar je aan het luisteren was pauzeren of afspelen zonder eerst de app te openen. U kunt ook Favorieten of Zoeken starten.

In het verleden moesten Sonos-speakers aangestuurd worden via de Sonos-app en dat was dat, maar een software-update introduceerde de mogelijkheid om je speakers direct via Spotify te bedienen, als je een Premium-abonnement hebt.

Volg de instructies in onze aparte functie om dit allemaal op te zetten. Eenmaal gesorteerd, zie je je Sonos-luidsprekers vermeld op het tabblad Beschikbare apparaten van Spotify.

Sonos bedienen via Spotify

Sonos ondersteunt AirPlay 2 op de Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five en Sonos Arc, maar als je ten minste één van deze speakers hebt, kun je streamen naar oudere Sonos-speakers via het.

Volg de onderstaande stappen om je favoriete apps, YouTube, Netflix, Podcast of Apple Music via AirPlay 2 naar je Sonos-speakers te streamen.

Begin met het afspelen van de inhoud die u wilt streamen> Veeg omhoog vanaf de onderkant van uw iOS-apparaat om het Control Center te openen, of veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek als u een Face ID-iPhone heeft> Houd de geluidskaart rechtsboven ingedrukt handhoek om te kiezen op welke luidspreker je wilt spelen.

Zoals we hierboven vermeldden, wordt AirPlay alleen ondersteund op de nieuwere Sonos-luidsprekers, maar als je er een hebt, kun je deze gebruiken om naar oudere Sonos-luidsprekers te streamen.

Begin met het afspelen van inhoud van Airplay naar een compatibele Sonos-luidspreker> Open de Sonos-app> Tik op Kamers> Groepeer niet-compatibele luidsprekers met je AirPlay-compatibele luidspreker.

Om dit automatisch te doen, ga je naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de Sonos-app> Systeem> Airplay> Groep niet-Airplay-luidsprekers inschakelen.

De Sonos Arc zou een Dolby Atmos-audiosignaal automatisch moeten detecteren, via HDMI ARC of eARC wanneer deze is aangesloten op een tv die dit ondersteunt.

Als de broninhoud een Dolby Atmos-soundtrack heeft, zoals 4K Blu-ray of ondersteunde Netflix, Amazon Prime Video of Disney + show, dan zie je het Dolby Atmos-pictogram verschijnen op het afspeelscherm in de Sonos-app. Als het niet in de app wordt weergegeven, ontvangt het geen Dolby Atmos-track.

Het is mogelijk om je Sonos-systeem met je stem te bedienen met Alexa, als je de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Arc of Amazon Echo , Echo Dot of een ander Alexa-apparaat hebt .

Volg de meer diepgaande instructies in onze aparte functie en je kunt Alexa vragen om muziek af te spelen op je Sonos-luidsprekers of volg de korte instructies hieronder voor mensen met een Amazon Echo-apparaat of Alexa-apparaat.

Stel uw Amazon Alexa-apparaat in> Voer uw Sonos-accountgegevens in> Open de Alexa-app> Tik op Vaardigheden> Selecteer Sonos-vaardigheid> Inschakelen.

De Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move en Sonos Arc hebben allemaal Alexa ingebouwd voor directe spraakbesturing, evenals spraakbesturing van bestaande Sonos-luidsprekers.

De Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move en Sonos Arc hebben niet alleen Alexa-ondersteuning, ze hebben ook Google Assistant- ondersteuning ingebouwd.

Net als bij een Amazon Echo-apparaat, kun je je Sonos-speakers ook bedienen via een apparaat met Google Assistent, zoals Google Home of de Nest Mini .

Je kunt Siri vragen om Apple Music ook op je Sonos-speakers te bedienen, ervan uitgaande dat je een abonnement hebt op Apple Music , een iOS-apparaat en AirPlay 2-compatibele Sonos-speakers.

Pak je iPhone, iPad of Apple TV en zeg "Hey Siri, speel [voeg muziekverzoek in] [voeg kamernaam in]", bijvoorbeeld "Hey Siri, speel Ed Sheeran overal af".

Je moet je AirPlay 2-compatibele Sonos-speaker (zie hierboven) toevoegen aan de Apple Home- app. Open hiervoor de Home-app en tik op Accessoire toevoegen> Kies Geen code of Kan niet scannen> Tik op de speaker die je wilt toevoegen> Gereed.

Als je een Sonos speaker met stembesturing hebt, dus ofwel de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move of Sonos Arc, kun je de microfoon aan- en uitzetten. Als het lampje brandt, is de microfoon aan en luistert hij, zodat u spraakbesturing kunt gebruiken. Als het lampje uit is, is de microfoon uit en kun je Alexa of Google Assistant niet gebruiken.

Om de microfoon in of uit te schakelen, tikt u erop op de luidspreker.

Met Sonos kun je ouderlijk toezicht instellen om expliciete inhoud te beperken. Het is momenteel alleen beschikbaar voor Amazon Music en Apple Music, maar dit zal ongetwijfeld uiteindelijk worden uitgebreid naar andere services.

Tik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de Sonos-app> Systeem> Ouderlijk toezicht> Expliciete inhoud filteren> Typ je Sonos-accountwachtwoord om in of uit te schakelen.

My Sonos is geweldig voor die afspeellijsten waar je graag naar luistert. Door je favorieten aan Mijn Sonos toe te voegen, zijn ze veel toegankelijker, met een snelle tik linksonder in de app. Eenmaal toegevoegd, hoeft u er niet naar te zoeken of de door u gekozen muziekstreamingservice te openen om ze te vinden. Het werkt voor afspeellijsten, liedjes, radiostations, bands en artiesten.

Om een afspeellijst toe te voegen aan Mijn Sonos, tik je op de betreffende afspeellijst> Klik op de bovenste drie puntjes in de rechterbovenhoek> Afspeellijst toevoegen aan Mijn Sonos.

Net als het toevoegen van een afspeellijst, wordt het gemakkelijker om een nummer aan My Sonos toe te voegen. Zoek het nummer dat je zoekt> Klik op de drie puntjes rechtsboven> Klik op de drie puntjes rechts van de titel van het nummer> Nummer toevoegen aan Mijn Sonos.

Als je de volgorde wilt wijzigen van wat er op het tabblad Mijn Sonos wordt weergegeven, is dit leuk en eenvoudig.

Ga naar Mijn Sonos> Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek. Hier kun je lang op drukken om de volgorde waarin dingen worden weergegeven opnieuw te rangschikken, zoals het verplaatsen van Sonos-afspeellijsten naar de top, en door op elke categorie te tikken, kun je ook dingen uit de respectieve categorieën verwijderen. Zorg ervoor dat u rechtsboven op Gereed drukt als u klaar bent.

Sonos Playlist werkt op een vergelijkbare manier als My Sonos, maar het draait allemaal om playlists, waardoor ze mooi en toegankelijk zijn. Om een afspeellijst aan Sonos-afspeellijsten toe te voegen, zoekt u de afspeellijst die u wilt toevoegen> Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek> Toevoegen aan Sonos-afspeellijst.

In het gedeelte Sonos-afspeellijst kun je niet alleen samengestelde afspeellijsten toevoegen, maar ook je eigen afspeellijsten maken. Klik linksonder in de app op Mijn Sonos> Klik rechtsboven op bewerken> Klik op Afspeellijsten> Klik onderaan op Nieuwe afspeellijst> Naam afspeellijst.

Het verschijnt dan in het gedeelte Sonos-afspeellijst van het tabblad Mijn Sonos, zodat je er nummers aan kunt toevoegen.

Het is eenvoudig om een nummer toe te voegen aan een Sonos-afspeellijst die je hebt gemaakt of een afspeellijst die door iemand anders is gemaakt maar is toegevoegd aan het gedeelte Sonos-afspeellijst. Zoek het nummer> Tik op de drie puntjes> Toevoegen aan Sonos-afspeellijst> Selecteer de afspeellijst waaraan je het wilt toevoegen.

Misschien vond je een afspeellijst een paar maanden geleden erg leuk, maar nu wordt je gek van elk nummer dat erin staat. Geen probleem. Tik op het tabblad Mijn Sonos linksonder in de app> Scrol omlaag naar Sonos-afspeellijsten> Tik op de titel van de afspeellijst> Tik op de afspeellijst die je wilt bewerken> Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek> Afspeellijst bewerken. Hier kunt u nummers verwijderen of opnieuw ordenen.

Mijn Sonos laat ook je muziekgeschiedenis zien, als je dat toestaat. Onlangs afgespeeld, indien ingeschakeld, heb je snel toegang tot muziek die je onlangs hebt afgespeeld in het gedeelte Mijn Sonos van de app.

Klik linksonder op Mijn Sonos> Scroll naar Recent afgespeeld> Inschakelen.

Misschien heb je Ed Sheeran de afgelopen twee maanden herhaaldelijk gespeeld en nu ben je hem zat, dus je wilt hem niet zien verschijnen in het gedeelte Recent gespeeld van My Sonos. Maak je geen zorgen.

Klik op Mijn Sonos> Tik op de koptekst Onlangs afgespeeld> Klik rechtsboven op Bewerken> Verwijder de nummers die je niet wilt zien verschijnen, of druk onderaan op Alles wissen.

De wachtrij is voor die dagen dat je een selectie van willekeurige nummers wilt in plaats van een specifiek album of afspeellijst te selecteren die jij of iemand anders al heeft opgebouwd.

Tik op het tabblad Zoeken onder aan de app> Selecteer nummers in de balk bovenaan> Typ een titel van een nummer in de zoekbalk> Tik op de drie puntjes rechts van de titel van het nummer als je het eenmaal hebt gevonden> Toevoegen tot einde wachtrij.

Als je de wachtrij wilt bewerken of wilt zien welke nummers je aan de wachtrij hebt toegevoegd, ga je naar het tabblad Kamers onderaan in het midden van de app. Vouw vanaf hier het gedeelte dat nu wordt afgespeeld onderaan uit en tik op de twee regels naast de kamernaam bovenaan. U kunt de wachtrij vervolgens wissen, bewerken of opslaan door op de betreffende optie onder aan het scherm te tikken.

Met Bewerken kunt u de nummers slepen en neerzetten in de gewenste volgorde, terwijl u met Opslaan de wachtrij als een afspeellijst kunt opslaan en een naam kunt geven. Het verschijnt onder Sonos-afspeellijsten, zodat je het de volgende keer dat je zin hebt in die willekeurige mix gemakkelijk kunt vinden.

Het idee van een multiroom systeem is om muziek in meerdere kamers af te spelen. Om speakers te groeperen of de groepering op te heffen, tik je op het tabblad Kamers onder aan de app> Je Sonos-speakers verschijnen dan in een lijst> Klik op Groep onder de speaker die je wilt groeperen> Selecteer of deselecteer verschillende speakers. Degenen die zijn aangevinkt, spelen dezelfde muziek.

Het is ook mogelijk om kamers met een aanraking te groeperen. Om dit te doen, houd je de afspeelknop op een Sonos-speaker ingedrukt om deze te groeperen met een kamer die al speelt. Als er verschillende muziek wordt afgespeeld in verschillende kamers, houdt u afspelen ingedrukt op de luidspreker die u wilt groeperen totdat u het gewenste geluid hoort.

Om verschillende muziek op verschillende Sonos-luidsprekers af te spelen, hoeft u alleen maar te selecteren wat u elke luidspreker wilt laten afspelen en de luidsprekers te groeperen die u dezelfde muziek wilt laten afspelen. Eenmaal gegroepeerd, kunt u selecteren wat u wilt dat elke groep luidsprekers of enkele luidspreker speelt.

Zoals hierboven vermeld, zijn luidsprekers toegankelijk door op het tabblad Kamers onder aan de app te tikken. Vanaf hier kunt u ze groeperen of degroeperen.

Sonos ondersteunt meer dan 100 muziekdiensten, van de gebruikelijke verdachten zoals Spotify , Apple Music en Amazon Music tot de minder bekende diensten. Het is de moeite waard om alle services waarop u bent geabonneerd toe te voegen als u de best mogelijke ervaring wilt.

Om een muziekservice toe te voegen, ga je naar het tabblad Instellingen rechtsonder in de app> Services en spraak> Tik op Voeg een service toe onder Muziek en inhoud> Tik op de betreffende muziekservice in de lijst of zoek met het zoekpictogram in de rechterbovenhoek > Toevoegen aan Sonos> Aanmelden.

Zoeken naar een nummer, album, artiest, radiostation, podcast, componist of zelfs genre op Sonos is heel eenvoudig. Als je de zoekfunctie in de Sonos-app gebruikt, doorzoek je alle muziekservices waarbij je bent aangemeld, zodat je alles wat je hebt gevonden met slechts een paar klikken kunt afspelen.

Ga naar het tabblad Bladeren onder aan de app om een specifieke muziekservice te doorzoeken waarop u zich hebt aangemeld of open het tabblad Zoeken, ook onder aan de app, en begin met typen in de zoekbalk bovenaan, zodat u zeker weet dat u hebben geselecteerd naar welk type muziek u zoekt, zoals nummer of album.

Wilt u ervoor zorgen dat uw huis of kantoor nooit stil is? U kunt de Crossfade-functie inschakelen wanneer u naar een album luistert, zodat het ene Beyonce-nummer direct in het volgende kan overvloeien. Om dit te doen, tik je op de drie stippen rechts van de titel van het nummer in het scherm Nu afspelen> Crossfade in- / uitschakelen / inschakelen.

Wilt u wakker worden met uw favoriete liedje, uw Playbar, Beam, Playbase of Arc laten opstarten wanneer een wedstrijd begint, zodat u de aftrap niet mist, of halverwege de dag een aantal liedjes spelen om uw huisdier te stimuleren? Tik op het tabblad Instellingen rechtsonder in de Sonos-app> Systeem> Alarmen> Alarm toevoegen> Stel de tijd, kamer, muziek, frequentie en volume in> Opslaan.

U kunt kiezen hoelang u het alarm wilt laten afspelen en Snooze Alerts in- of uitschakelen in Opties. Het is ook mogelijk om de alarminstellingen naar andere Sonos-speakers in andere kamers te sturen door op de kamer te tikken en Inclusief gegroepeerde kamers te schakelen of aan te vinken. Er kunnen ook verschillende alarmen worden ingesteld voor elke Sonos-speaker in je huis.

Als je een alarm instelt via spraakopdrachten, vind je dit in de Alexa- of Google Assistant-app in plaats van in de Sonos-app.

Als je graag met muziek in slaap valt, kun je je Sonos-speaker een slaapliedje laten afspelen of je versie van een slaapliedje. Kies het album, nummer of station waarop u in slaap wilt vallen en open het scherm Nu afspelen, het scherm met de albumhoes en volumeregeling.

Tik hierna op de drie stippen> Selecteer Sleep Timer> Kies de duur. Je krijgt de keuze tussen 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 1 uur of 2 uur.

TuneIn Radio is gratis op Sonos, maar het is niet alleen handig om naar je favoriete radiostation te luisteren. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om de tv-commentatoren te vervangen door uw favoriete radiocommentaar-team.

Tik op het tabblad Bladeren onder aan de app> Radio door TuneIn> Categorie selecteren of zoek naar het gewenste station. Wees niet bang om nieuwe stations te proberen, het is tenslotte gratis.

Als je een Playbar, Arc, Beam of Playbase hebt, is er een functie genaamd Speech Enhancement die het geluid van stemmen versterkt, zodat je commentatoren of acteurs en actrices in films kunt horen.

Tik op het tabblad Kamer> Tik op de kamer met je Sonos home cinema-luidspreker in> Tik op het vierkante spraakpictogram en maak het wit om Spraakverbetering in te schakelen.

Dit is er weer een voor degenen onder jullie met een PlayBar, Arc, Beam of Playbase. Als u Nachtgeluid inschakelt, worden zachte geluiden versterkt en hardere geluiden onderdrukt om ervoor te zorgen dat er geen buren op uw deur kloppen die u vragen het volume lager te zetten.

Tik op het tabblad Kamer> Tik op de kamer met je Sonos home cinema-luidspreker in> Tik op het maanpictogram en maak het wit om Nachtgeluid in te schakelen.

Wil je het voetbalcommentaar horen vanuit de badkamer, of wil je MTV door je hele huis laten spelen? Als je een Playbar, Beam of Playbase hebt, groepeer deze dan met de andere Sonos-speakers in je huis waar je wilt horen wat er op je tv wordt afgespeeld.

Open het tabblad Kamers onderaan de app> Tik op Groep in de kamer waar je Playbar, Arc, Beam of Playbase is> Vink de speakers aan die je eraan wilt koppelen.

Houd je van je vrienden, maar haat je hun muzieksmaak? Geen probleem, speel gewoon je eigen goede muziek via hun Sonos-speakers. Je moet hun wifi gebruiken, maar als je eenmaal bent ingeschakeld, open je de Sonos-app en voeg je de nummers die je leuk vindt toe aan hun wachtrij.

We zeggen een verhaaltje voor het slapengaan, maar het kan elk opgenomen bericht zijn van familie, vrienden of geliefden waarmee u uw huis wilt vullen. Vraag de recorder om u het mp3-bestand te sturen, synchroniseer het met uw muziekbibliotheek en u kunt het afspelen met de functie Op deze iPhone / apparaat.

Als je wilt weten hoe vaak je naar Taylor Swift of Fleetwood Mac luistert, kun je je aanmelden bij Last.fm online. Log in bij Last.fm in de Sonos-app en het laat je luistergewoonten zien.

Als u de nieuwste functies wilt testen voordat ze correct worden gelanceerd, kunt u zich aanmelden voor het bètaprogramma om pre-release software uit te proberen. Om mee te doen, ga je naar de drie stippen in de rechterbenedenhoek van de app> Instellingen> Geavanceerde instellingen> Beta-programma> Deelnemen aan bètaprogramma.

Geschreven door Britta O'Boyle.