Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos biedt een softwarefunctie genaamd Trueplay waarmee u uw bestaande Sonos-luidsprekers beter wilt laten klinken. De software is zo ontworpen dat gebruikers hun Sonos-luidsprekers kunnen plaatsen waar ze maar willen, zelfs in een kast, en toch een goede geluidskwaliteit kunnen bereiken.

Met Trueplay kunt u uw Sonos-luidspreker afstemmen op de kamer waarin deze zich bevindt door middel van een eenvoudig stapsgewijs proces via de Sonos-app. We hebben het Trueplay-proces hieronder beschreven, maar als je meer informatie wilt over hoe het proces werkt, kun je onze Trueplay-uitlegfunctie lezen.

Trueplay wordt aangeboden voor alle Sonos-speakers, waaronder de Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam en Arc . Hij staat ook op de draagbare Sonos Move , maar deze speaker biedt automatische Trueplay-tuning.

Trueplay vereist een Apple-apparaat met iOS 7 en hoger voor het afstemmingsproces, evenals gebruikers die van de bank opstaan. De afstemming kan momenteel niet worden gedaan met een Android-apparaat omdat er te veel variatie is qua microfoons, maar Sonos heeft gezegd dat het eraan werkt.

Om het Trueplay-proces te starten: Open de Sonos-app> Tik op het tabblad Instellingen rechtsonder in je scherm> Systeem> Tik op de luidspreker die je Trueplay wilt afstemmen> Tik op Trueplay onder de sectie Geluid> Tik op Trueplay Tuning> Doorgaan .

Trueplay gebruikt de microfoon op je iOS-apparaat om te luisteren naar testgeluiden die worden uitgezonden door de Sonos-speaker die je aan het afstemmen bent, dus de eerste stap van het Trueplay-proces is het verlenen van toegang tot de microfoon.

Zodra de Sonos-app toegang heeft tot de microfoon, kun je het Trueplay-proces starten. Zorg ervoor dat u geen hoesje op uw iOS-apparaat heeft.

Verplaats de Sonos-speaker die je wilt afstemmen in de positie waarin je hem wilt achterlaten. Het Trueplay-proces zal de speaker specifiek afstemmen op de plaatsing, dus als je hem verplaatst, zelfs naar de andere kant van de kamer, is het de moeite waard om opnieuw af te stemmen op zorg ervoor dat u het best mogelijke geluid krijgt.

Volg de stappen aan het begin van deze sectie om een luidspreker opnieuw af te stemmen.

Uw iOS-apparaat moet op een bepaalde manier worden vastgehouden om de testgeluiden nauwkeurig op te vangen. De microfoon moet zich bovenaan bevinden, dus u moet uw iPhone of iPad ondersteboven houden.

Dit betekent dat beide apparaten in een verticale positie worden gehouden met de Home-knop (voor iPhone 8 en ouder) bovenaan, of de Face ID-inkeping (voor iPhone X- apparaten en nieuwer) onderaan.

De microfoon op uw iOS-apparaat zorgt er dan voor dat de kamer die u afstemt stil genoeg is. Geen praten, geen tv, geen muziek. Superstilte is nodig om Trueplay te laten werken.

Als er te veel lawaai in de kamer is, zal er een foutmelding verschijnen die je zegt dat je op een leuke manier je mond moet houden. U kunt proberen het opnieuw te proberen of het afstemmen annuleren als de tijd niet helemaal rijp is om stil te zijn.

Er is een zeer korte video (minder dan een minuut) die u zal begeleiden bij het uitvoeren van de afstemmingstechniek. Het is de moeite waard om te kijken om ervoor te zorgen dat u het de eerste keer goed doet, omdat u anders het hele proces moet herhalen.

Zodra u op Begin afstemmen drukt, begint de Sonos-luidspreker die u aan het afstemmen bent een reeks testgeluiden te produceren. Je moet dan langzaam door de kamer lopen en je apparaat soepel op en neer zwaaien, zoals de video laat zien.

Niet rennen en niet met je arm zwaaien alsof je net een lang verloren vriend hebt gezien. Je zult het opnieuw moeten doen als je je laat meeslepen of als je in de eerste plaats niet de moeite neemt om goed te bewegen. Het is eenvoudig, maar een kunst. Tik op Begin met afstemmen als je klaar bent.

Voor de Playbar, Playbase, Beam en Arc moet je de tuning-techniek twee keer uitvoeren. De eerste keer zit je op de plek waar je normaal naar je tv kijkt, zodat Sonos het geluid uit je speaker kan balanceren. De tweede keer loop je rond zoals hierboven beschreven, volgens dezelfde procedure als andere Sonos-speakers.

Je moet blijven zwaaien en lopen totdat het testgeluid stopt, dus denk er niet eens aan om op start te drukken en weer op de bank te gaan zitten.

Als je 45 seconden lopen en zwaaien niet aankunt, kun je het afstemmen annuleren door op het kruis in het midden te slaan. Maar als u het einde haalt, zonder dat het foutscherm verschijnt, heeft u uw luidspreker met succes op de kamer afgestemd en zou u een verschil in geluid moeten opmerken. Hoe meer u luistert, hoe beter de luidspreker moet klinken.

Geschreven door Britta O'Boyle.