Wat is Sonos Trueplay en hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Sonos Trueplay is een softwarefunctie waarmee iedereen die een Sonos-luidspreker heeft, deze specifiek kan afstemmen op de kamer waarin deze zich bevindt. Op dezelfde manier als iemand een professioneel hifi-systeem zou kunnen afstemmen, brengt Sonos Trueplay deze technologie in een eenvoudig formaat beheren en begrijpen.

Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de manier waarop een luidspreker klinkt wanneer deze in een kamer wordt geplaatst. Het idee van Trueplay is om deze factoren te herkennen en zichzelf dienovereenkomstig te kalibreren om de respectieve Sonos-luidspreker zo goed mogelijk te laten klinken met deze factoren in aanmerking genomen.

Sonos Trueplay is zo ontworpen dat je elke Sonos-speaker kunt neerzetten waar je maar wilt. Je zou een Sonos One achter het gordijn kunnen plaatsen of een Sonos Five in een kast en het idee is dat het qua geluidsweergave er niet toe doet.

De Trueplay-software analyseert alle akoestische factoren die van invloed kunnen zijn op de geluidskwaliteit van een spreker, zoals de grootte van de kamer, de indeling, het decor en de plaatsing van de luidsprekers. Vervolgens wordt aangepast hoe elke tweeter en woofer geluid produceert om ervoor te zorgen dat de luidspreker zo goed mogelijk klinkt, waar deze zich ook bevindt.

Het bedrijf zegt dat je niet hoeft na te denken over waar je een speaker neerzet. Je zou het moeten kunnen plaatsen waar je maar wilt en Sonos maakt dit meer mogelijk met Trueplay.

Om ervoor te zorgen dat Trueplay je Sonos-luidspreker zo goed mogelijk laat klinken in de omgeving waarin deze zich bevindt, moet je een afstemmingsproces doorlopen - tenzij je de Sonos Move hebt , die Trueplay-afstemming automatisch uitvoert.

In tegenstelling tot andere afstemmingsprocessen, duurt Trueplay-afstemming op alle Sonos-luidsprekers behalve de Sonos Move drie minuten en is het heel eenvoudig en gemakkelijk. Bij de Sonos Move duurt het ongeveer 30 seconden om de benodigde aanpassingen automatisch door te voeren.

De Sonos-app vraagt je om te beginnen met afstemmen en na het volgen van de stappen zal hij uiteindelijk een reeks testgeluiden laten horen. Deze geluiden bestaan uit drie eigenschappen: bruine ruis, pulsgeluiden die echos mogelijk maken en een reeks frequenties.

De microfoon in uw iOS-apparaat (Android-apparaten niet ondersteund) detecteert hoe deze geluiden reageren op de kamer waarin u zich bevindt door te meten hoe de geluidsgolven weerkaatsen op de muren, meubels, glas en andere oppervlakken, terwijl bij de Sonos Move de ingebouwde in microfoonarray zorgt voor dit deel. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om een akoestisch profiel van uw kamer te creëren door op te nemen hoe luid verschillende frequenties klinken terwijl u zich verplaatst.

Een combinatie van equalizer- en filtertechnieken wordt vervolgens gemaakt door de Trueplay-software om deze frequenties te corrigeren, zodat de muziek klinkt zoals de artiest het bedoeld heeft om het afstemmingsproces te volgen.

Sonos zegt dat de luidspreker weet hoe het moet klinken en Trueplay vertelt hoe het niet klinkt, waardoor het zichzelf kan afstemmen om beter te klinken. Het bedrijf zegt ook dat Trueplay niets zal veranderen dat niet hoeft te worden gewijzigd.

Zoals we al zeiden, zal de app je om stappen vragen als je een andere Sonos-speaker hebt dan de Sonos Move. De kamer die je aan het afstemmen bent, moet zo stil mogelijk zijn om het proces te laten werken, maar Sonos heeft algoritmen toegevoegd die geluiden zoals het blaffen van een hond onderdrukken.

Er is een video in de app om je te laten zien wat je moet doen, maar wanneer de geluiden waar we hierboven naar verwezen, beginnen, moet je je iOS-apparaat in je hand houden en het op en neer bewegen terwijl je door de kamer loopt. Degenen met een Sonos Move hoeven de luidspreker alleen maar neer te zetten waar ze het willen en Trueplay gebeurt zonder dat je iets aanraakt.

Voor andere Sonos-luidsprekers moet je ervoor zorgen dat je zo veel mogelijk door de kamer loopt, maar niet te snel, en je moet er ook voor zorgen dat je arm op en neer beweegt van je hoofd naar je middel, zoals de video laat zien, anders stoppen de geluiden en zegt de app dat u het opnieuw moet proberen.

Als je het goed doet, duurt het 45 seconden om het eigenlijke afstemmingsbitje uit te voeren, en je hoeft het niet nog een keer te doen, tenzij je de luidspreker naar een andere kamer verplaatst of de oriëntatie verandert. Zelfs bij een stroomstoring onthoudt de luidspreker de configuratie van de kamer.

Sonos Trueplay vereist een Apple-apparaat dat draait op iOS 7 en hoger. Het kan een iPad, iPhone of iPod Touch zijn en je hebt het maar een paar minuten nodig die we eerder noemden om de installatie uit te voeren. Als je Android of Windows gebruikt en geen Apple-apparaten in je huis hebt, moet je een iOS-buddy uitnodigen en vragen om hun apparaat een paar minuten te lenen om Trueplay-installatie te krijgen.

Sonos werkt eraan om Trueplay-tuning te laten werken met Android-apparaten, maar er is momenteel te veel variatie in Android-apparaten als het gaat om de microfoons. Het bedrijf zegt dat zelfs hetzelfde apparaat op een andere provider gevarieerde resultaten zal opleveren en dat het daarom langer duurt om te configureren.

Al onze Sonos-speakers zijn getuned met Trueplay en het verschil is zeker merkbaar. We stemmen al onze luidsprekers opnieuw af wanneer we ze verplaatsen en we zouden zeker zeggen dat het de moeite waard is om te doen.

Trueplay tuning duurt niet lang, het is heel gemakkelijk om te doen en als het een bestaande speaker beter gaat maken, waarom dan niet?

Sonos Trueplay is gratis beschikbaar voor alle Sonos-luidsprekers bestaande uit Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5, Play: 5 (2015) , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam en Arc . Het zit ook op de Sonos Move, maar dan in de vorm van Automatic Trueplay, zoals we hierboven vermeldden.

Geschreven door Britta O'Boyle.