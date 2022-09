Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft op technologiebeurs IFA in Berlijn de Ambeo Soundbar Plus aangekondigd, waarmee het een goedkoper en "compacter" alternatief brengt voor de originele - en uitstekende - Ambeo Soundbar die in 2019 werd gelanceerd.

Het originele model wordt omgedoopt tot de Ambeo Soundbar Max, waarmee het zich onderscheidt als de grootste van de twee opties in het soundbar-portfolio van Sennheiser, terwijl het Plus-model aanspraak maakt op het zijn van "s werelds eerste 7.1.4 standalone soundbar".

Sennheiser zegt dat de Ambeo Soundbar Plus zelfkalibratie zal bieden om "de akoestische eigenschappen van een kamer te lezen en vervolgens zeven virtuele luidsprekers rond de luisteraar te plaatsen, plus nog eens vier boven".

Het bedrijf zegt ook dat je "de diepte, impact en ruimtelijkheid van een bioscoop thuis kunt ervaren - zonder het gedoe van extra kabels of satellietluidsprekers".

De Ambeo Soundbar Plus ondersteunt Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio en MPEG-H Audio, en net als de Ambeo Soundbar Max vind je er Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect. Ook is Chromecast ingebouwd voor Google Assistant, en Alexa is ook ingebouwd.

Sennheiser kondigde naast de Ambeo Soundbar Plus ook de Ambeo Sub aan, een standalone subwoofer die een 8-inch woofer biedt met een 350W klasse-D versterker. Naar verluidt biedt hij een frequentierespons tot 27 Hz en kun je tot vier Ambeo Subs aan elkaar koppelen in één opstelling.

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus kost £1299 in het Verenigd Koninkrijk en $1499,95 in de VS, terwijl de Ambeo Sub £599 in het Verenigd Koninkrijk en $699,95 in de VS kost. Beide zijn nu te pre-orderen en ze zullen op 22 september in de winkels liggen.

Geschreven door Britta O'Boyle.