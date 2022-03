Sennheiser plant goedkopere Ambeo soundbar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser's single-box home theater-oplossing, de Ambeo , maakte diepe indruk op ons toen we hem een paar jaar geleden voor het eerst hoorden.

Helaas, met een prijskaartje van ongeveer $ 2.500, is het voor veel mensen een onrealistische aankoop.

Vergeleken met vergelijkbare Dolby Atmos -modellen van de concurrentie van het merk, verdubbelt de Ambeo bijna de prijs.

Tijdens een evenement deze week vertelde Sennheiser aan Engadget dat er later dit jaar nieuwe, goedkopere Ambeo-soundbars zouden moeten verschijnen.

"Ons plan in de toekomst is om deze technologie in die prijsklassen te brengen waar de concurrentie speelt", zegt Stefan Krämer, directeur van portefeuillebeheer van Sennheiser.

Hij voegde eraan toe dat we van deze nieuwe modellen "een zeer vergelijkbare ervaring moeten verwachten" als de Ambeo van 2019.

Een Ambeo-soundbar voor een prijs die dichter bij $ 1.000 ligt, is een welkome aanvulling in ons boek.

Het bedrijf zei ook dat het werkt aan de derde generatie Momentum True Wireless -oordopjes.

Hoewel er niet veel informatie werd gedeeld, bleek uit het rapport dat het nieuwe model volgende maand debuteert, dus fans van de Momentum-serie moeten goed opletten.

De nieuwe Momentum-knoppen zullen een vernieuwd ontwerp en "next level ANC" hebben, samen met fantastische audioprestaties.

Beste Black Friday 2021-speakerdeals: op welke draadloze speakers krijg je korting? Door Cam Bunton · 29 November 2021 Bluetooth-luidsprekers krijgen veel liefde tijdens Black Friday. Hier is een overzicht van de beste kortingen die dit jaar beschikbaar zijn.

We hielden van de laatste generatie en hebben daarom ook hoge verwachtingen van de nieuwe generatie.

Geschreven door Luke Baker.