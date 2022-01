Samsung Galaxy Home Mini 2 "productie gestart"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is naar verluidt begonnen met de productie van zijn tweede slimme luidspreker en hopelijk zal deze deze keer beschikbaar zijn voor het publiek.

De Samsung Galaxy Home Mini 2 zal de tweede kers op de taart zijn voor de Koreaanse fabrikant, die zijn laatste model alleen in Korea heeft uitgebracht en niet voor consumenten wereldwijd.

Er is momenteel weinig over bekend, maar online leaker Max Jambor beweert dat het "niet te ver weg" is. Een vervolgtweet van hem beweert ook dat het in productie is.

Met andere woorden: de productie is gestart. https://t.co/0MpGv7qez4 — Max Jambor (@MaxJmb) 12 januari 2022

Samsung wilde al lang deel uitmaken van de boodschap van slimme luidsprekers, met zijn eigen Bixby-aangedreven rivaal van de Apple HomePod, Google's Nest Audio en de Amazon Echo.

Hoewel er veel werd gepraat over de universele beschikbaarheid van de originele Galaxy Home Mini, is dit om de een of andere reden nooit gebeurd.

Aangezien er een nieuw Unpacked-evenement aanstaande is - vermoedelijk 8 februari 2022 - konden we daar eindelijk de nieuwste iteratie-lancering zien. Om eerlijk te zijn zeggen we dat al een tijdje en hoewel we niet twijfelen aan de ambities van Samsung, zouden we er nog niet op verwedden.

We zouden ook niet wedden dat het niet met Alexa en / of Google Assistant zal komen als dat wel het geval is.

Geschreven door Rik Henderson.