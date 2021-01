De 2021-soundbars van Samsung bevatten een 11.1.4-kanaals beest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft twee nieuwe soundbars aangekondigd voor 2021 die de lat hoger leggen als het gaat om audio in de hele kamer.

Het vlaggenschip van dit jaar is de Samsung HW-Q950A - een upgrade voor de Q950T die eind 2020 werd uitgebracht. Dat model bood 9.1.4 kanalen, terwijl de vervanging een 11.1.4-kanaals systeem is.

Het voegt een aantal zijwaarts gerichte stuurprogrammas toe aan zijn draadloze achterluidsprekers om het geluidslandschap verder te verbreden. Zowel de bar als de achterklep hebben ook up-firing units voor Dolby Atmos / DTS: X-hoogteondersteuning.

Er wordt ook een draadloze subwoofer meegeleverd.

Ook nieuw is een Q-kalibratiefunctie die werkt in combinatie met Samsungs nieuwste Q-serie tvs. Het geluidssysteem maakt gebruik van een microfoon die in de tv is ingebouwd om de beste geluidssignatuur te beoordelen op basis van uw kamer.

De balk zal ook voor het eerst Apple AirPlay 2-compatibel zijn en HDMI eARC aan boord hebben voor automatische en gemakkelijke aansluiting op uw tv of AV-ontvanger.

Een andere 3.1.2-soundbar - de Samsung HW-Q800A - is ook aangekondigd. Het ondersteunt ook Dolby Atmos, DTS: X, Apple AirPlay 2 en HDMI eARC.

Beide bars worden ook geleverd met Amazon Alexa- en Bluetooth-connectiviteit.

De prijzen moeten nog worden bekendgemaakt, evenals de geschatte releasedatum. We zullen updaten als en wanneer we meer horen.

Geschreven door Rik Henderson.