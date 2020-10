Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is hier en de verkoop valt niet tegen. Momenteel houdt Amazon zijn vijfde jaarlijkse verkoopevenement, waar het de prijzen voor allerlei soorten elektronica en technologie verlaagt. Er is bijvoorbeeld een nieuwe soundbar en subwoofer van Samsung die bijna 50 procent korting heeft.

Amazon US heeft de HW-R60C 3.1-kanaals soundbar van Samsung afgeprijsd tot $ 185, compleet met draadloze subwoofer. De soundbar kan net zo eenvoudig muziek streamen via uw mobiele apparaat met Bluetooth-connectiviteit als het geluid van uw tv kan blazen.

Dit surround sound-systeem is ingesteld om uw entertainmentcentrum vrij te houden van overtollige snoeren, waarbij zowel de soundbar als de subwoofer draadloos op uw tv zijn aangesloten. Er is ook een optionele draadloze surroundkit, om later extra luidsprekers aan uw systeem toe te voegen.

Samsung benadrukt dat dit niet alleen bedoeld is om explosies luider te maken. De 3.1-kanaals soundbar wordt geleverd met een speciaal middenkanaal dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat je alle dialogen, zelfs gefluister, duidelijk hoort.

Prime-leden kunnen bijna 30 procent besparen op de HW-R60C-soundbar en draadloze subwoofer voor Prime Day en deze ophalen voor $ 185.

Zie onze samenvatting om te zien hoe deze kit zich verhoudt tot andere beschikbare soundbars .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.