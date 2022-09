Roku draadloze bas en nieuwe Express voor 2022 komen in de line-up

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Roku heeft een paar nieuwe producten aangekondigd voor de Amerikaanse markt - een draadloze subwoofer die past bij zijn Streambar, en een nieuwe versie van het Express streaming-apparaat.

De 2022 Roku Express komt met een aantal nieuwe functies, in vergelijking met zijn voorganger. Het heeft nu dual-band Wi-Fi voor stabielere draadloze connectiviteit.

Er is ook een nieuwe processor en meer interne opslagruimte, die er samen voor zorgen dat kanalen sneller worden geladen en het apparaat responsiever aanvoelt.

Het is net zo HD (1080p) en wordt geleverd met Roku's vereenvoudigde afstandsbediening. De prijs is gelijk aan het vorige model - $29,99. Het is nu te pre-orderen en wordt vanaf half oktober verzonden.

De Roku Wireless Bass is helemaal nieuw. Hij kan worden gekoppeld aan een Roku Streambar (inclusief de Streambar Pro), Roku Wireless Speakers of Roku TV Wireless Soundbar om extra bas aan je geluidsinstallatie toe te voegen.

Hij heeft alleen een stroomkabel en kan, net als de meeste subqoofers, overal in een kamer worden geplaatst - zelfs uit het zicht. Hij moet alleen niet meer dan 30 meter van uw televisie verwijderd zijn.

De Bass kost $129,99 op zichzelf en wordt ook geleverd in een bundel met de Roku Streambar voor £249,99.

Je kunt hem nu al pre-orderen via Roku's eigen website of Amazon.com. De algemene verkoop start op 7 november 2022.

Geschreven door Rik Henderson.