(Pocket-lint) - Pure heeft zijn Evoke-assortiment aangesloten digitale radios opnieuw gelanceerd en nieuwe ontwerpen, functies en focus geïntroduceerd.

Er zijn drie nieuwe modellen - de Pure Evoke Spot, Evoke Play en Evoke Home - die passen bij verschillende budgetten en scenarios.

De Pure Evoke Spot is de kleinste van het stel, met DAB+ en internetconnectiviteit voor radio luisteren en Spotify Connect om muziek te streamen vanaf een telefoon of tablet. Bluetooth is ook aan boord om nummers te verzenden die zijn opgeslagen op een handset of van andere streamingdiensten.

Het heeft een 2,4-inch, opvouwbaar kleurenscherm, vier voorkeuzetoetsen en een enkele 3-inch full-range luidspreker. Het totale vermogen is 20W. Het kost £ 179,99.

De Pure Evoke Play is een opstapmodel. Het beschikt ook over DAB +, internetradio-connectiviteit, Bluetooth en Spotify Connect, maar verhoogt de ante met de luidsprekeropstelling.

Het is stereo en heeft twee 0,78-inch zachte dome-tweeters (20 mm) en een enkele 3,5-inch woofer. Er wordt beweerd dat het totale vermogen 40 W is. De prijs is vastgesteld op € 249,99.

Ten slotte is de Pure Evoke Home de grootste, meest capabele van de serie.

Het heeft alle connectiviteit en functies van zijn broers en zussen, maar voegt een cd-slot en meer oomph toe, en biedt een stereoconfiguratie voor maximaal 100 W aan totaal uitgangsvermogen.

Het opklapbare display is ook groter - 2,8 inch - terwijl een extra 3,5 inch woofer is toegevoegd aan dezelfde array als de Play.

De Spot en Play zijn nu beschikbaar voor pre-order van Pures eigen website in de kleuren koffiezwart en katoenwit. De Evoke Home is vanaf december te bestellen.

