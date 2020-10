Pures nieuwe draagbare radios bieden een keuze uit DAB +, internetradio en Bluetooth-opties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DAB-radiospecialist Pure heeft een herziene reeks nieuwe draagbare Elan-modellen onthuld die een mix van opties bieden - DAB +, internetradio en Bluetooth zijn allemaal mogelijk, afhankelijk van het model.

Het Elan-assortiment bevat inderdaad drie modellen die kunnen worden gevoed met een USB-kabel of AA-batterijen.

De Elan DAB + (£ 39,99), Elan Connect (£ 69,99) en Elan Connect + (£ 89,99) zijn verkrijgbaar in Stone Grey of Charcoal. Alle drie de apparaten lijken behoorlijk op elkaar, maar er zijn natuurlijk een aantal verschillen tussen beide.

Elk heeft functies zoals meerdere voorkeuzezenders, alarmen en timers. Het basismodel beschikt over DAB / FM plus Bluetooth, met 20 presets per radiobron en drie sneltoetsen.

De Elan Connect stijgt in prijs en voegt naast DAB + en Bluetooth ook internetradiostations toe. Ten slotte is de Elan Connect + een licht verbeterde stereoversie met DAB +, internetradio en Bluetooth.

Alle radios hebben instelbare basinstellingen.

Ondanks de opkomst van internetradio en slimme luidsprekers, is DAB nog steeds erg succesvol in het VK - vorig jaar werd gemeld dat er nu meer dan 82 miljoen DAB-eenheden zijn verkocht, waarvan ongeveer de helft in het VK.

Geschreven door Dan Grabham.