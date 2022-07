Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day begint op dinsdag 12 juli 2022 en duurt tot de volgende dag. In de aanloop naar Prime Day verschijnen er echter ook al aanbiedingen en koopjes op de site.

De Amazon Echo Dot van de vierde generatie is bijvoorbeeld al verkrijgbaar met 42 procent korting - nu voor slechts 29 pond. Er is echter een nog betere deal voor de slimme speaker.

Prime-leden kunnen twee 4e generatie Echo Dots krijgen voor slechts € 37,98 wanneer ze de kortingscode DOT4 gebruiken bij het afrekenen. Als je bedenkt dat je voor twee apparaten normaal gesproken net iets meer dan £100 betaalt, is dat meer dan 64 procent korting.

Om de extra korting te krijgen, moet je twee Amazon Echo Dots in Glacier White, Charcoal of Twilight Blue aan je winkelmandje toevoegen en vervolgens, bij het afrekenen, DOT4 invoeren in de cadeaubon/promotie code balk onder "Betaalmethode". Klik op toepassen en u ziet de extra korting in de uiteindelijke prijs.

Amazon Echo Dot (4e generatie) x 2 - bespaar 64% De nieuwste versie van de Amazon Echo Dot ondersteunt HD lossless audio en is een van de handigste, schattigste manieren om Alexa in huis te halen. Hij is verkrijgbaar in Glacier White, Charcoal of Twilight Blue. Normaal kost hij € 49,99 per stuk, maar u kunt er nu twee krijgen voor slechts € 37,98. Aanbieding bekijken

Zoals met alle Prime Day deals, is deze exclusief voor Amazon Prime leden. Je kunt je echter vandaag nog aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen en profiteren van deze en alle andere kortingen die onze kant op komen.

Prime lidmaatschap omvat ook gratis levering de volgende dag op vele duizenden items, Prime Video lidmaatschap, Prime Gaming, Amazon Music toegang en nog veel, veel meer. Misschien wil je het wel houden nadat de eerste proefperiode voorbij is.

Amazon heeft de komende dagen nog veel meer aanbiedingen voor zijn producten. Je kunt er veel van vinden in onze UK Amazon Prime Day hub hier.

Geschreven door Rik Henderson.