(Pocket-lint) - De Polk Audio Signa S4 voegt opwaarts gerichte luidsprekeruitgangen toe aan dit betaalbare soundbar-en-sub combopakket, wat het bedrijfs eerste Dolby Atmos-compatibele systeem vormt.

Toen we de Signa S3 helemaal aan het begin van 2021 testten, waren we onder de indruk van het vermogen om tv-audio te upgraden - grotendeels dankzij de meegeleverde subwoofer - zonder de bank te verslaan.

De S4 neemt dat concept over en verbetert zijn mogelijkheden aanzienlijk. Terwijl de S3 een 2.1-kanaalssysteem is, is de S4 een 5.1.2-systeem - de laatste betekent in totaal vijf zij-/links-/rechts-/middenluidsprekers, één subwoofer en twee opwaarts gerichte geïntegreerde luidsprekers.

Dat zou moeten zorgen voor een veel allesomvattender geluidsprofiel, vandaar de Dolby Atmos-decoderingsmogelijkheid. De Signa S4 kan ook niet-Atmos-content upmixen om een virtuele surround-audio-ervaring te geven.

Er is ook een HDMI-poort, met ondersteuning voor eARC , waardoor inhoud tot 8K kan worden doorgestuurd – wat ook voor enige toekomstbestendigheid zorgt – terwijl de universele afstandsbedieningsfunctie betekent dat de bestaande afstandsbediening van je tv de balk moet kunnen bedienen. Dat maakt het instellen en gebruiken leuk en gemakkelijk.

Kern van de aantrekkingskracht van de Signa S4 is de vraagprijs. Het is duurder dan zijn voorganger, maar niet enorm veel: het is nu te koop, met een vraagprijs van £ 329/€ 349/$ 350 die de belangrijkste markten weerspiegelt. Klinkt als een koopje als je op zoek bent naar een betaalbare alles-in-één Dolby Atmos-oplossing.

