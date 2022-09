Polaroid stapt in de muziek met nieuwe luidsprekers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Polaroid heeft een interessante nieuwe invalshoek voor zijn merk aangekondigd, in de vorm van Polaroid Music Players, een serie nieuwe Bluetooth-luidsprekers waarvan het hoopt dat ze aansluiten bij zijn culturele wortels.

Er zijn in totaal vier luidsprekers, simpelweg getiteld de Polaroid P1, P2, P3 en P4, die elk op hun beurt groter en krachtiger worden.

De eerste twee hebben een zeer compact ontwerp dat aan een riemclip of tas kan worden vastgeklikt om het geluid onderweg mee te nemen, terwijl de P3 en P4 meer teruggrijpen op ouderwetse boomboxen.

Toch zijn ze een stuk kleurrijker en levendiger dan die oudere luidsprekers, hoewel ze enkele ouderwetse accenten behouden. Een rode knop is bijvoorbeeld ontworpen als throwback naar de actieknoppen van Polaroid-camera's.

Elke luidspreker heeft ook een draaiknop waarmee je kunt wisselen tussen de onlangs gelanceerde Polaroid Radio-stations, een ontdekkingsdienst die Polaroid naast de hardware aanbiedt.

Er zullen vijf stations zijn met afspeellijsten samengesteld en gemaakt door muzikanten, artiesten en makers voor een theoretisch meer geautoriseerde kijk op muziek streaming.

We weten in dit stadium niet veel meer over de technische specificaties van de luidsprekers, dus het zal interessant zijn om te zien hoe ze het doen in een concurrerende markt, aangezien dit niet iets is wat Polaroid ooit eerder heeft gedaan.

Wat we wel weten zijn de Britse prijzen - de P1 Music Player kost 49,99 pond, de P2 Music Player 119,99 pond, de P3 Music Player 169,99 pond en de P4 Music Player 259,99 pond, wat betekent dat ze een breed scala aan budgetten dekken.

