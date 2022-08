Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TP Vision heeft tijdens technologiebeurs IFA een aantal producten aangekondigd, waaronder twee OLED TV's, vier soundbars, drie paar hoofdtelefoons en de Fidelio FS1 luidspreker.

De Fidelio FS1-luidspreker voegt zich bij de onlangs gelanceerde FB1-soundbar en FW1-subwoofer en biedt een vergelijkbaar ontwerp, een vergelijkbare materiaalkeuze en een eenvoudige installatie.

-

De compacte afwerking bestaat uit een 1-inch tweeter, een schuin gemonteerde 2,5-inch driver en een 3,5-inch woofer met twee passieve radiatoren. Maar dat is nog niet alles, u vindt er ook LED-verlichting voor Ambilight.

De Fidelio FS1-luidspreker kan worden gebruikt als een drieweg luidspreker, hetzij als een enkele unit of in een stereopaar, of hij kan worden gebruikt als een AV-systeemsatelliet, waarbij automatisch wordt overgeschakeld naar een tweewegmodus met een speciale Dolby Atmos-driver.

Bovendien kan de Fidelio FS1-luidspreker, indien gekoppeld aan een compatibele Ambilight TV, worden gebruikt als de uitgebreide linker- en rechteraudiokanalen die werken als het middenkanaal om de dialoog accuraat te houden en de geluidservaring te verbeteren.

Naast de Fidelio FS1-luidspreker kondigde Philips, zoals we al zeiden, vier soundbars aan, waaronder de topklasse B8907. Alle vier de soundbars hebben een hoog uitgangsvermogen, draadloze subwoofers, de mogelijkheid tot wandmontage en zijwaarts vurende tweeters voor het linker- en rechterkanaal.

De drie beste soundbar-modellen - B8907, B8507 en B7807 - beschikken over een speciaal middenkanaal, compatibiliteit met Dolby Atmos en HDMI eARC-connectiviteit met 4K-doorvoer.

Tot de aangekondigde hoofdtelefoonmodellen behoren de A7607, een open oortelefoon voor draadloze sportbeoefening met beengeleiding, en de K4607, een hoofdtelefoon voor kinderen met beengeleiding.

Daarnaast is er de H8507, die is voorzien van op maat gemaakte drivers van 40 mm, het Noise Cancelling Pro-systeem van het bedrijf en een afneembare microfoonarm.

Beste Bluetooth speakers 2022: Top draagbare speakers voor elk budget Door Conor Allison · 25 August 2022 · Wat zijn de beste Bluetooth-luidsprekers? We hebben elk apparaat zowel binnen als buiten aan de tand gevoeld om de beste opties te vinden.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Geschreven door Britta O'Boyle.