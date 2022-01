Philips Audio lanceert robuuste buitenspeakers met stereokoppeling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips heeft een reeks audio-apparaten voor 2022, met inbegrip van nieuwe draagbare outdoor aangekondigd speakers .

De pakkende S4807 en S7807 zijn Bluetooth-luidsprekers die zijn ontworpen om waterdichtheid en bescherming te bieden, met twee lagen rubber die op de buitenkant zijn gespoten. Ze bieden ook een IP67-classificatie , dus ze zijn ideaal voor op het strand of op de camping.

De S7807 is de grootste van de twee luidsprekers, met een output van 40 W en een afmeting van 280 x 104 x 104 mm. In het frame zijn twee 20 mm tweeters en twee 70 mm mid/bass woofers en een passieve radiator verpakt.

De S7807 belooft 24 uur afspeeltijd, terwijl de 5000mAh-batterij ook gebruikt kan worden om je andere apparaten op te laden.

De S4807 is compacter - 169 x 70 x 70 mm - terwijl hij een output van 10 W en 12 uur afspeeltijd biedt.

Beide luidsprekers kunnen worden gekoppeld aan een soortgelijk product voor meer meeslepend luisteren.

Bovenop deze nieuwe Bluetooth-speakers zijn er nieuwe sporthoofdtelefoons, waaronder de A7507 echte draadloze hoofdtelefoons.

Deze nieuwe TWS-hoofdtelefoons bieden actieve ruisonderdrukking, ondersteunen geavanceerde codecs zoals LDAC en AAC en bevatten beengeleidingssensoren om de spraakervaring in rumoerige omstandigheden te verbeteren.

Er is 8 uur afspeeltijd, met nog eens 21 uur vanaf de oplaadcassette.

Er is geen woord over prijzen of beschikbaarheid, maar we verwachten dat ze in 2022 in de uitverkoop zullen gaan.

Geschreven door Chris Hall.