(Pocket-lint) - Philips heeft een nieuw Fidelio-thuisbioscoopsysteem aangekondigd dat niet alleen Dolby Atmos levert, maar ook je Ambilight-ervaring uitbreidt naar je achterspeakers voor meer visuele onderdompeling.

Het nieuwe AV-platform maakt gebruik van het DTS Play-Fi-systeem om de componenten draadloos en intelligent met elkaar te verbinden, waardoor de Fidelio FB1-soundbar verbinding kan maken met de Fidelio FW1-subwoofer en de Fidelio FS1-satellietluidsprekers die voor de achterste kanalen zorgen.

Deze achterluidsprekers leveren niet alleen dat meeslepende geluid, maar hebben ook ingebouwde LED-verlichting, zodat ze kunnen synchroniseren met Philips Ambilight-tv's om die lichtshow verder de kamer in te laten gaan.

De Fidelio FB1 is een soundbar met 15 drivers en 310W output. De linker-, midden- en rechterkamers zijn gescheiden, elk met een paar mid-range drivers en een tweeter om een geweldige weergave van alle kanalen te garanderen.

Het zijn ook aan de zijkant gemonteerde drivers om het geluidsbeeld te verbreden, terwijl drivers aan de bovenkant van de balk de hoogte vergroten voor dat Dolby Atmos-effect.

De FW1-subwoofer heeft een 8-inch driver, terwijl de FS1-satellietluidsprekers onafhankelijk kunnen werken of als onderdeel van het multiroom-thuisbioscoopsysteem kunnen werken.

Deze FS1-luidsprekers bevatten een front-firing midrange drive, een upfiring tweeter en down-firing woofer, met passieve radiatoren voor basweergave.

Het systeem biedt app-bediening en kan worden gebruikt voor tv of muziek, wat je maar wilt. Het voordeel van het gebruik van het DTS Play-Fi platform is dat je de speakers om de tv heen kunt bouwen, zonder dat je alles in één keer hoeft aan te schaffen.

Philips zegt dat het nieuwe Fidelio-soundbarsysteem nog in ontwikkeling is en verwacht in september 2022 een volledige demonstratie van zijn prestaties te geven - we stellen ons voor op IFA 2022 .

Geschreven door Chris Hall.