(Pocket-lint) - Philips heeft twee soundbars aangekondigd in zijn Fidelio-assortiment high-end audioproducten.

De Philips Fidelio B97- en B95-soundbars zijn verkrijgbaar vanaf het laatste kwartaal van 2020 en worden elk geleverd met Dolby Atmos Elevation-luidsprekers voor extra audiohoogte.

De Philips Fidelio B97 is de iets betere uitvoering van de twee. Het beschikt over een 7.1.2-luidsprekerconfiguratie, met een slanke hoofdunit en draadloze subwoofer.

Bovendien kunnen twee draadloze luidsprekers worden losgekoppeld van de hoofdeenheid om te worden gebruikt als linker en rechter surround-kanalen. Of ze kunnen de soundscape gewoon verbreden als front-left en right kanalen als je ze aangesloten wilt houden.

De balk bevat in totaal 17 stuurprogrammas, waarvan er twee werken als up-firing 2,5-inch Dolby Atmos-elevatie-eenheden.

De subwoofer herbergt een 8 inch driver en is in staat tot lage frequenties tot 35Hz.

Het hoofdsysteem heeft een vermogen van 500W, terwijl de sub 240W is.

De Philips Fidelio B95 wordt ook geleverd met Dolby Atmos Elevation-stuurprogrammas, maar heeft in plaats daarvan een 5.1.2-classificatie. Er zijn in totaal 14 chauffeurs in de bar.

Het bevat ook een draadloze subwoofer, waarbij de hoofdbalk 450W kan leveren en de sub, zoals hierboven, 240W.

Naast Dolby Atmos zijn zowel de B97 als de B95 IMAX Enhanced-gecertificeerd. Ze zijn ook voorzien van dubbele HDMI 2.1 eARC-aansluitingen plus 4K-passthrough.

Bluetooth, Apple Airplay en DTS Play-Fi zijn aan boord, waarbij de laatste het mogelijk maakt de balken te verbinden met andere multiroom-luidsprekers in het Philips Wireless Home System-assortiment .

Ze zijn elk compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant.

De Fidelio B97 kost £ 999,99 (€ 1.119) en de Fidelio B95 £ 799,99 (€ 899) .

Geschreven door Rik Henderson.