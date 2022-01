Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft een Final Fantasy XIV-editie van zijn SoundSlayer GN01 draagbare gaming-speaker geïntroduceerd .

De speaker, die voor het eerst werd aangekondigd tijdens Gamescom in 2021, zit als een reiskussen om je nek en geeft je een nauwkeuriger persoonlijke surround sound-ervaring dan een koptelefoon.

Dat komt omdat het vier full-range luidsprekers rond de band bevat, plus een ruis- en echo-onderdrukkende microfoon voor in-game chatten.

De nieuwe editie is gemaakt met het Final Fantasy Online-team en is versierd met speciale emblemen voor fans van de immens populaire MMORPG-serie.

De luidspreker kan op vrijwel elke gamebron worden aangesloten via USB of de 3,5 mm-aansluiting (bijvoorbeeld in een DualSense of Xbox Wireless Controller).

Het wordt geleverd met drie specifieke audiomodi die zijn afgestemd in samenwerking met Final Fantasy's ontwikkelaar/uitgever Square Enix - rollenspel, first-person shooter en stem om de dialoog te verbeteren in games waar er meer gepraat dan actie is.

Er is ook een bioscoopmodus als je gewoon achterover wilt leunen, relaxen en een film wilt kijken.

De Panasonic SC-GN01 Final Fantasy-editie draagbare gaming-luidspreker kost £ 199,99 wanneer hij in februari 2022 in Europa aankomt.

Pocket-lint is deze week aanwezig op CES 2022. We brengen u meer over Panasonic-producten zodra deze worden aangekondigd.