Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft het SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System aangekondigd als onderdeel van Gamescom 2021 .

Ontworpen in samenwerking met Square Enix en Final Fantasy XIV Online, ziet het eruit als een plat vliegtuigkussen dat je tijdens het gamen om je schouders legt.

Het biedt persoonlijke surround sound voor diegenen die geen zin hebben om uren achter elkaar een headset te dragen, of geen geschikt thuisbioscoopsysteem hebben.

Net als de Panasonic SoundSlayer Soundbar , ook ontworpen met het Final Fantasy-team, wordt de SC-GN01 geleverd met drie verschillende geluidsmodi: rollenspel, FPS en stem.

Het heeft ook een ruis- en echo-onderdrukkende microfoon voor in-game chatten. Dit elimineert zelfs het geluid dat uit de ingebouwde luidsprekers komt, zodat de chatkwaliteit aan beide kanten duidelijk is.

Er zijn vier full-range luidsprekers ingebouwd in het apparaat, die tot 4W totaal uitgangsvermogen leveren. Er is ook een signaalprocessor aan boord die, indien van toepassing, tracks naar boven of beneden mixt naar vier kanalen.

Het systeem kan worden aangesloten op PS4, PS5, pc en Nintendo Switch (in tv-modus) via USB A. Een 3,5 mm audiokabel is ook inbegrepen voor verbinding met dezelfde consoles en computers, zoals via een gamecontroller, plus Xbox-serie X/S en Xbox One.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 25 August 2021

Het Panasonic SC-GN01 draagbare meeslepende gaming-luidsprekersysteem kost £ 159,99 en is exclusief verkrijgbaar via Amazon wanneer het eind september arriveert.