(Pocket-lint) - Panasonic heeft een Final Fantasy-editie aangekondigd van zijn 2.1 SoundSlayer SC-HTB01 Gaming Speaker, die wordt geleverd met een speciale RPG-geluidsmodus die is geoptimaliseerd voor de game.

De standaard Panasonic SoundSlayer werd geïntroduceerd in de tweede helft van 2021, maar dit nieuwe model met speciale editie - onthuld tijdens de CES 2021-persconferentie van het bedrijf - is versierd met Final F antasy XIV Online-ontwerpen aan de boven- en zijkanten. Het wordt ook geleverd met een speciaal doosontwerp.

De luidspreker is, net als het origineel, ontwikkeld in samenwerking met Square Enix , waarbij de uitgever van games ook heeft geholpen bij het afstemmen van enkele audiomodi.

Er zijn drie spelgeluidsmodi die zijn geïnspireerd door zowel Final Fantasy als andere speltypen. Er is de eerder genoemde role-playing game-modus, die "een gevoel van realiteit en intesiteit" creëert. Een first-person shooter-modus voegt virtuele audiolocatievaardigheden toe, zodat je kunt zien waar tegenstanders zijn. En een spraakmodus verbetert spraak en dialoog.

Het toestel is een drieweg speakersysteem, met een meegeleverde subwoofer voor extra bas. Het ondersteunt Dolby Atmos, DTS: X en DTS: Virtual X, maar hoewel het geen speciale hoogtekanalen bevat, produceert het wel een virtueel 3D-soundscape.

We weten nog niet hoeveel de Final Fantasy SoundSlayer gaat kosten, of wanneer deze beschikbaar zal zijn in jouw regio. We zullen updaten wanneer mogelijk.

De bestaande SoundSlayer kost echter £ 283 in de eigen winkel van Panasonic.

Geschreven door Rik Henderson.