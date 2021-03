De Naim Mu-so Wood Edition ziet er opmerkelijk anders uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse audiospecialist Naim heeft een nieuwe look geïntroduceerd voor de 2e generatie van zijn Mu-So alles-in-één systeem: een fraaie houtafwerking.

Het maakt gebruik van echt duurzaam Ayous-hardhout, behandeld en gelakt om het uiterlijk van een Light Oak-afwerking te geven. Het cruciale aluminium koellichaam zit nog op zijn plaats, maar heeft een andere tint gekregen, met een neutraal geweven rooster aan de voorkant om het hout te begeleiden.

Het enige nadeel is dat de Mu-so Wood Edition (Light Oak) een aanzienlijke premie heeft ten opzichte van de standaard Mu-so 2nd Generation - de nieuwe Light Oak-versie kost $ 2.290 / £ 1.599 .

Zoals altijd werkt de Mu-So-serie met vrijwel elke aangesloten audiobron - je hebt Bluetooth-, Apple AirPlay 2- en Google Chromecast-connectiviteit en native ondersteuning voor Spotify Connect, Tidal en Qobuz.

Je kunt hem ook gebruiken als tv-soundbar via de HDMI ARC-aansluiting. Audio kan worden geoptimaliseerd voor uw kamer.

In onze Mu-So 2e generatie recensie zeiden we: "Hoewel prijzig, denken we dat de Mu-so 2 elke cent waard is. De geluidskwaliteit van deze industriële box is ongeëvenaard, maar als je het origineel al hebt, dan is de toevoeging van een HDMI-poort is niet zon grote attractie. Het is echt de geluidskwaliteit die dit Naim-systeem zo fantastisch maakt - beter hoor je niet. "

Net als het grotere Naim-systeem, is het de moeite waard om de kleinere Mu-So Qb te bekijken - we gebruiken de originele versie ervan elke dag en het blijft onze favoriete kantoorspeaker.

