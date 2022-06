Marshall vernieuwt alle drie zijn belangrijkste luidsprekers voor thuisgebruik

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Marshall heeft nieuwe versies onthuld van zijn drie belangrijkste luidsprekers voor thuisgebruik: de Acton III, Stanmore III en Woburn III, elk groter dan de vorige.

Alle drie de updates hebben vrij kleine wijzigingen aan de designkant, die verhullen dat Marshall zegt dat het een totale re-engineering aan de binnenkant is om aanzienlijk bredere geluidsfases mogelijk te maken.

Hoewel het vermogen van elke luidspreker varieert naargelang zijn grootte, zouden ze nu allemaal moeten profiteren van een herontwerp waarbij de tweeters onder een hoek staan voor een ruimer geluid, met Bluetooth 5.2 toegevoegd voor stabielere verbindingen.

In lijn met zijn meer industriële verleden heeft Marshall knoppen bovenop elke luidspreker geplaatst waarmee je het volume, de bas en de hoge tonen kunt aanpassen zonder te hoeven prutsen met de, toegegeven, solide app.

De grootste luidspreker, de Woburn, zou kunnen fungeren als een soort enorm dikke soundbar aangezien hij een HDMI-poort heeft om op die manier te worden aangesloten, maar geen van de luidsprekers voegt Wi-Fi toe voor een permanente verbinding.

Alle drie hebben ze een rij messing op het rooster van de voorluidspreker verwijderd, die aanwezig was op de luidsprekers van de tweede generatie voor een iets meer low-key look, maar de bedieningselementen bovenop zijn nog steeds mooi en metallic voor degenen met oog voor details.

De luidsprekers kosten respectievelijk £239,99, £329,99 en £499,99 en worden vanaf 23 juni geleverd, maar je kunt nu al pre-orderen bij Marshall als je wilt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.