Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marshall heeft zijn kleinste draagbare luidspreker tot nu toe aangekondigd, die binnenkort te bestellen zal zijn.

De Marshall Willen is compact maar kan tot 10W aan audio output leveren. Hij beschikt over een enkele 2-inch full range driver en twee passieve radiatoren, en is in staat tot een frequentierespons van 100 Hz - 20 kHz.

Hij is geschikt voor Bluetooth 5.1 en heeft een IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid. Marshall claimt dat de batterij meer dan 15 uur meegaat en in slechts drie uur volledig is opgeladen. Dankzij snelladen kunnen gebruikers de speaker na 20 minuten opladen al drie uur laten spelen.

De Willen kan met elke Bluetooth-bron worden gekoppeld, inclusief iPhone en Android, maar om het geluid optimaal te benutten is er een speciale Marshall Bluetooth-app waarmee het geluid kan worden aangepast.

Hij ondersteunt ook Stack Mode, zodat je de speaker met andere Willens kunt verbinden om het geluidsbeeld uit te breiden. Een ingebouwde microfoon maakt het mogelijk om spraakoproepen te beantwoorden via de speaker zelf.

De Marshall Willen is deze zomer te bestellen via de Marshall website en kost £89,99 in het Verenigd Koninkrijk, €99 in Centraal Europa en $119 in de Verenigde Staten.

Geschreven door Rik Henderson.