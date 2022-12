LG teast SC9 en SE6 soundbars in aanloop naar CES 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft ons een beetje vroeg ingelicht over enkele van zijn CES 2023-aankondigingen, en details gepreveld over ten minste twee nieuwe soundbars die volgende week in Las Vegas worden onthuld.

Hoewel de volledige specificaties nog moeten worden bevestigd, heeft LG gezegd dat er de nieuwe SC9- en SE6-modellen zullen worden getoond. Met name de SE6 zal een compacte vorm hebben - de kleinste in LG's assortiment - waardoor het een geweldige keuze is voor kleinere ruimtes.

Zowel de SC9 als de SE6 zullen ondersteuning bieden voor Dolby Atmos en DTS:X en, in combinatie met LG's 2023 TV's, toegang geven tot een nieuwe LG-functie genaamd WOW Orchestra. Dit maakt gebruik van alle audiokanalen van de twee producten om een uitgebreider geluidsbeeld te creëren en een groter gevoel van hoogte en diepte te geven, met ook meer kracht.

Dat is niet het enige voordeel om trouw te blijven aan LG, want de soundbars zullen ook gebruik maken van de Wowcast-technologie van het bedrijf om draadloos verbinding te maken met LG TV's om kabelvrije audio te bieden - met de belofte om daarbij niet in te boeten aan audiokwaliteit.

Degenen zonder LG TV's zullen echter nog steeds profiteren van enkele nieuwe audioverbeteringen. LG's Triple Sound Technology belooft nauwkeurige geluidsweergave, verbeterde helderheid en een meer meeslepende ervaring, met 's werelds eerste Triple Up-Firing Speaker naast AI-technologie die de prestaties van de soundbar op intelligente wijze zal verbeteren - met name in het lage gedeelte. Het begrijpt waar een soundbar in een kamer is geplaatst en past zijn prestaties daarop aan.

Met de Smart Up-mixer-functie zetten de soundbars tweekanaals audio om in een overtuigende meerkanaalservaring, terwijl de AI Sound Pro-functie ervoor zorgt dat de geluidsprofielen van de bars altijd zijn afgestemd op de content waarnaar je kijkt.

Natuurlijk is er ook ondersteuning voor muziek, met lossless weergave en ingebouwde Tidal Connect voor muziekstreaming in hifikwaliteit. U kunt ook VRR en ALLM ondersteuning verwachten, evenals 4K/120Hz pass-through.

Het ontwerp is ook aangepast aan de "verfijnde, minimalistische" look van LG's 2023 TV's, met een nieuwe beugel om de soundbar gemakkelijk op de perfecte hoogte onder je TV te plaatsen voor de beste geluidservaring - of je hem nu aan de muur monteert of op een voet zet.

De beugel wordt bevestigd aan de achterkant van een compatibele LG TV en voorkomt dat je extra gaten in de muur moet boren.

We krijgen volgende week op CES 2023 alle details over deze soundbars en alle andere aankondigingen van LG, dus houd de volledige details - inclusief prijzen en beschikbaarheid - in de gaten zodra we ze hebben.

Geschreven door Verity Burns.