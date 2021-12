Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de aanloop naar CES 2022 heeft LG zijn soundbar-hand al onthuld voorafgaand aan de show, met de onthulling van het eersteklas LG S95QR-pakket. Dit is zonder twijfel een eersteklas systeem dat Dolby Atmos en DTS:X objectgebaseerde decodering biedt vanaf de 9.1.5-kanaalsuitgang.

Dat klopt: de S95QR, die naast de hoofdsoundbar zelf een aparte subwoofer en een paar afzonderlijke achterluidsprekers heeft, heeft vijf opwaarts gerichte kanalen om bovenruimte in de mix te creëren.

Hoe komt het dat de S95QR zoveel opwaartse kanalen heeft? De soundbar zelf bevat niet alleen de eerste naar boven gerichte middenluidspreker (naast de links/rechts), de afzonderlijke achterluidsprekers bevatten ook elk op slimme wijze een opwaarts gerichte luidspreker. Dat, denken we, klinkt als een echt meeslepende oplossing.

LG beweert dat de S95QR een "prestatieverbetering van de nieuwe luidsprekerdrivers, luidsprekerkamers en subwoofer" biedt, voor een "meer holistisch" geluid dan het vorige soundbar-aanbod van het bedrijf.

Belangrijk is dat de verbeterde AI Room Calibration van het bedrijf kan worden gebruikt om een kamer te analyseren, waardoor een optimale geluidsweergave wordt gegarandeerd, hoe ver de luidsprekers ook binnen een bepaalde ruimte uit elkaar staan.

De S95QR mist geen beat als het gaat om de huidige high-end specificatie-eisen, de S95QR ondersteunt variabele verversingssnelheid (VRR) en automatische lage latentiemodus (ALLM), zodat gamers van de volgende generatie een perfecte geluidssynchronisatie met hun game-ervaringen kunnen krijgen.

Met ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa is er ook eenvoudige spraakbesturing als je liever geen fysieke afstandsbediening gebruikt.

Er is nog geen woord over de prijs van dit soundbar-pakket, maar gezien de ongeëvenaarde specificatie van een alles-in-één pakket zoals dit, vermoeden we dat het verre van goedkoop zal zijn – misschien in de categorie £ 1500?