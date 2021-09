Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor omvangrijke, outdoor-ready luidsprekers lijkt uit te breiden, en LG wil in die actie meedoen. Er is zojuist een nieuwe luidspreker geïntroduceerd, de Xboom 360, die er momenteel niet uitziet als veel anders op de markt.

Het is bijvoorbeeld vrij groot, maar heeft ook een lantaarnachtig conisch ontwerp dat tot een hoogtepunt komt met een handvat aan de bovenkant, maar ook verpakt in een hol gedeelte met een klein lampje voor sfeer. Dat licht heeft meerdere standen waar je tussen kunt schakelen om de stemming te veranderen.

De luidspreker zelf is omnidirectioneel en maakt verbinding via Bluetooth, dus dit is geen volledige hybride slimme luidspreker die u buitenshuis kunt gebruiken, zoals de Sonos Move. LG zegt dat het erin is geslaagd om de tweeters en woofer van de luidspreker in een reflectorstructuur te plaatsen voor minimale vervorming, en het zou desgewenst behoorlijk angstaanjagende volumes moeten kunnen bereiken.

Als draagbare luidspreker heeft hij een batterijduur van 10 uur op een lading, en kan dankzij de stoffen bekleding in verschillende kleuren worden opgehaald, zodat u kunt kiezen uit beige, bordeauxrood, zwart en groen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Wat LG op dit moment niet zegt, is hoe goed de luidspreker buitenshuis kan zijn, hoewel het de Xboom 360 in hoge mate positioneert als geschikt voor een buitenevenement - of die evenementen bij mooi weer moeten worden gehouden, is misschien iets dat we ontdek het op tijd.