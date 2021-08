Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn net zo grote fans als iedereen van een goede gamingheadset, maar dat betekent niet dat we blind zijn voor de nadelen van het dragen van een stevige koptelefoon, zelfs als ze brengen wat bijna elke fabrikant graag een "uitzending" noemt. -klaar" microfoon.

Nu maakt LG een interessant spel voor diegenen die willen kunnen genieten van hun games met geluid van hoge kwaliteit en willen deelnemen aan spraakoproepen en chatkanalen, maar zonder een koptelefoon te hoeven dragen. Het heeft zojuist de UltraGear Gaming Speaker GP9 aangekondigd, met een verfrissend eenvoudige naam.

Dit is een vrij compacte soundbar-achtige luidspreker die bovenop je bureau kan zitten en geweldig geluid kan bieden, maar, belangrijker nog, ingebouwde microfoons heeft om je stem heel duidelijk op te pikken, zodat je kunt voicechatten terwijl je speelt. Deze zijn ontworpen om uw stem te isoleren van het geluid dat de luidspreker zelf uitvoert, dus u moet duidelijk doorkomen.

De GP9 heeft virtueel surround-geluid om je een leuke meeslepende ervaring te geven terwijl je daadwerkelijk speelt, wat betekent dat het ook solide moet zijn voor singleplayer-sessies, en een 3,5 mm audio-aansluiting als je besluit om periodiek terug te keren naar de wereld van bedrade headsets.

Er zijn handige bedieningselementen voor dempen en volumeregeling bovenop de luidspreker, naast de altijd aanwezige RGB-verlichting, dus het kan een behoorlijk soepele toevoeging zijn aan je opstelling, ongeacht voor welk kleurenschema je gaat. Volgens LG gaat het in september in Zuid-Korea, de VS en sommige delen van Europa in de verkoop, en we hebben nog geen prijs om het op te beoordelen.