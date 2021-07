LG Eclair is een compacte soundbar-snoepje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG-soundbars hebben meestal een wirwar van namen. Dit is echter niet het geval met de Eclair, de kleinste soundbar van het bedrijf tot nu toe – en het ziet eruit als een zoete traktatie.

Alleen omdat hij klein is, wil dat nog niet zeggen dat hij beknibbelt op functies, aangezien de Eclair (QP5) een single-box-oplossing is met een aparte subwoofer, die een 3.1.2-kanaalssysteem vormt.

Er is ook Dolby Atmos en DTS:X objectgebaseerde decodering, terwijl een Meridian Audio-partnerschap Horizon-technologie brengt, die stereo-inhoud up-mixt tot meeslepende surround met behulp van de meerkanaalsuitgang van de soundbar.

De grootte van de Eclair is zijn grote verkoop - de balk meet 296 x 60 x 126 mm - wat betekent dat hij comfortabel voor kleinere tvs moet passen, inclusief laagzittende tvs, zonder het scherm te blokkeren.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 19 juli 2021

Zoals je kunt zien op de promotiefotos, is de subwoofer echter veel groter - en hoewel dat geweldig is voor lage bas, zou je misschien moeite hebben met vloeroppervlak om hem in kleinere kamers te huisvesten.

Elders levert de LG Eclair-soundbar 4K-doorvoer via de HDMI-poort, zodat u zonder problemen een bronbox kunt doorverbinden en 4K HDR-inhoud (inclusief Dolby Vision) kunt doorgeven. Er is ookeArc-ondersteuning om ervoor te zorgen dat surround-geluid door één kabel wordt verzonden.

Als het gaat om inhoudstypen, analyseert de AI Sound Pro van het bedrijf "de inhoud die wordt afgespeeld en past automatisch de beste geluidsinstellingen toe", zegt LG, die de equalisatie aanpast aan het genre dat wordt bekeken - of het nu nieuws, muziek of films zijn.

Er is in dit stadium geen definitief woord over de exacte prijs of releasedatum van de Eclair QP5 – we hebben contact opgenomen met LG om te informeren naar dat belangrijke detail.