Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Klipsch heeft twee nieuwe soundbars aangekondigd - de eerste met volledige Dolby Atmos-ondersteuning.

De Klipsch Cinema 1200 en Cinema 800 worden elk geleverd met een speciale draadloze subwoofer, HDMI eARC met tot 8K HDR en Dolby Vision-doorvoer, en zijn gemaakt van hout – net zoals de luidsprekers van het bedrijf die in luidsprekers worden gebruikt.

De Cinema 1200 is 54 inch breed en biedt 1200 W aan vermogen over 5.1.4-kanalen. Naast de bar zelf, bevat het systeem twee achterste satellieten met hun eigen upfiring Dolby Atmos-luidsprekers, waardoor in totaal vier upfiring-kanalen mogelijk zijn.

Er zijn speciale midden-, rechter- en linkerluidsprekers in de bar, elk met 1-inch soft dome, hoorngeladen tweeters. Er zijn 3-inch woofers voor de surrounds en hoogtekanalen.

Een aparte 12-inch gepoorte subwoofer zorgt voor extra basrespons. Het is draadloos en draait op 2,4 GHz wifi.

Naast de eARC-compatibele HDMI 2.1-poort, zijn er twee HDMI-ingangen voor externe bronnen, evenals optische digitale en 3,5 mm audiopoorten.

De bar heeft Bluetooth-connectiviteit en is compatibel met Alexa, Google Assistant en Spotify Connect.

De Klipsch Cinema 800 deelt veel van dezelfde functies, maar wordt niet geleverd met de satellieten en de draadloze subwoofer is een nog steeds zeer redelijk 10-inch model.

Het biedt 3.1-kanaals audio, in staat om Dolby Atmos te decoderen, maar zonder audio naar boven te schieten. U kunt optionele surrounds toevoegen voor een 5.1-opstelling. Hij is ook een tikje minder krachtig, met een maximum van 800W.

Beide soundbars hebben modi voor dialoogverbetering en zijn vanaf augustus beschikbaar.

De Kipsch Cinema 1200 kost £ 1.449 / € 1.499, terwijl de Cinema 800 £ 899 / € 999 kost. Amerikaanse prijzen volgen.

Geschreven door Rik Henderson.