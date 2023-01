Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - JBL heeft met de JBL Bar 1300 een nieuwe toevoeging aan haar soundbar-programma aangekondigd - een 15-kanaals Dolby Atmos- en DTS:X-compatibele soundbar met afneembare draadloze surround-luidsprekers.

Het is het vlaggenschip in de nu vijfdelige line-up en voegt zich bij de JBL Bar 300, 500, 800 en 1000 die vorig jaar augustus werden aangekondigd.

De 11.1.4 JBL Bar 1300 bevat zes up-firing drivers en gebruikt Harman's MultiBeam beam-forming technologie om een 3D geluidservaring te leveren die werkt met zowel Atmos als DTS:X soundtracks.

Dit wordt versterkt door de twee afneembare draadloze surround sound-luidsprekers, die overal in de kamer kunnen worden geplaatst, en een 10-inch draadloze subwoofer, voor het brengen van de bas wanneer dat nodig is. Al met al kunt u van dit indrukwekkende pakket een totaal vermogen van 1170 W verwachten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Echter, zelfs met al dit vermogen, vergeet de JBL Bar 1300 niet het belang van dialoog en spraak helderheid. In feite gebruikt het de nieuwe PureVoice-technologie van Harman, die belooft deze te optimaliseren - zelfs wanneer de luide geluidseffecten vechten voor de eerste plaats in de mix.

Qua connectiviteit kun je de soundbar via Wi-Fi verbinden met online muziekdiensten, met ondersteuning voor AirPlay 2 en Chromecast voor een betere geluidskwaliteit dan via Bluetooth.

Je kunt de Bar 1300 ook koppelen aan een apparaat met spraakassistent om Alexa, Google Assistant of Siri te vragen naar de soundbar te streamen, en de JBL One-app gebruiken om op één plek door een aantal geïntegreerde muziekplatforms te bladeren. Hier kunt u ook de EQ-instellingen van de Bar 1300 tweaken en uw luisterervaring personaliseren om beter bij uw smaak te passen.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

De JBL Bar 1300 is vanaf medio februari 2023 verkrijgbaar voor $1699,95/£1299,99/€1400. De rest van de Bar-serie is nu verkrijgbaar.

Geschreven door Verity Burns.