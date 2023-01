Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - JBL, een submerk van Harman, heeft de JBL Spinner BT onthuld - een vinyl deck met Bluetooth en aptX HD ondersteuning.

Dit betekent dat het bijna verliesvrije audio draadloos kan verzenden naar een Bluetooth-luidspreker, -versterker of -systeem. Er is ook een analoge uitgang met een schakelbare phonotrap met bewegende magneet, zodat hij ook op traditionele audiosystemen kan worden aangesloten.

De Spinner BT wordt geleverd met een aluminium plateau en toonarm, met een zwart gekleurde plint van MDF. Een scharnierende stofkap wordt meegeleverd.

De riem aangedreven platenspeler kan platen draaien op 33 1/3 en 45 rpm, terwijl de toonarm is uitgerust met een magneetcartridge van Audio Technica.

"Met Bluetooth 5.2-technologie biedt de platenspeler luisteraars een directe draadloze verbinding met hun platencollecties - zodat ze op elke gewenste manier van hun albums kunnen genieten zonder het kenmerkende geluid van vinyl te verliezen", aldus Jim Garrett, senior directeur productstrategie bij Harman.

"En met zijn analoge uitgang en geïntegreerde phono-voorversterker is de Spinner BT ook geschikt voor puristen die de voorkeur geven aan een bedrade verbinding."

De JBL Spinner BT zal debuteren als onderdeel van CES 2023 als onderdeel van Harman Explore - een eigen demonstratieruimte weg van het LV Convention Center. Hij zal beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2023 en kost naar schatting 399 dollar / 375 pond / 425 euro.

Geschreven door Rik Henderson.