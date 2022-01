Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL onthult op CES 2022 in Las Vegas een volledige reeks nieuwe producten, waaronder draadloze oordopjes en Bluetooth-luidsprekers .

Hier is een kort overzicht van wat de dochteronderneming van Samsung, eigendom van Harman, tot nu toe heeft getoond op de jaarlijkse beurs.

Prijs: $500

$500 Releasedatum: zomer 2022

Deze Boombox-luidspreker van de derde generatie biedt "diepere bas, intense helderheid en krachtiger geluid" dan de vorige luidsprekers, dankzij het nieuwe driewegluidsprekersysteem dat bestaat uit een subwoofer, twee middentonendrivers en twee tweeters. Het heeft een batterijduur van 24 uur, een USB-oplaadpoort, ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en IP67 water- en stofdichtheid, en het kan worden gekoppeld aan een andere Boombox 3 voor stereogeluid.

Prijs: $ 250

$ 250 Releasedatum: zomer 2022

JBL zei dat de Pulse 5 "ontworpen is met een grotere passieve radiator en akoestisch volume voor diepere bassen, evenals een woofer die is gericht op het leveren van midden-lage frequenties en een toegevoegde tweeter voor authentiek en zuiverder geluid". Het heeft een batterijduur van 12 uur, een helderder LED-verlichtingssysteem dat synchroniseert met je muziek, ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en IP67 water- en stofdichtheid, en het kan worden gekoppeld aan een andere Pulse 5 voor stereogeluid.

Prijs: $ 400

$ 400 Releasedatum: maart 2022

Er zijn eigenlijk twee PartyBox Encore-modellen.

Een kleinere luidspreker in de PartyBox-lijn, de Encore bevat twee draadloze microfoons, maar je kunt een goedkoper model van $ 100 krijgen dat de microfoons weggooit. Beide versies hebben een batterijduur van 6 uur, een uitgangsvermogen van 100 watt, JBL's PartyBox-verlichting die synchroniseert met je muziek en IP67 spatwaterdicht.

Prijs: $ 80

$ 80 Releasedatum: juni 2022

Er zijn eigenlijk twee Wind 3-modellen: The Wind 3 ($ 80) en Wind 3S ($ 70). Beide zijn waterdichte luidsprekers voor fietsen en scooters.

Ze zijn geschikt voor Bluetooth en beschikken over een microSD-kaartsleuf voor het afspelen van audiobestanden. De Wind 3 is duurder omdat hij een FM-radio en LED-display heeft. Anders dan dat, worden ze geleverd met een stuurbevestiging, 5 uur speeltijd en IP67-waterdichtheid en stofdichtheid.

Prijs: $ 180

$ 180 Releasedatum: lente 2022

Beschouwd als AirPods Pro 2-concurrenten, biedt de Live Pro 2 een batterijduur van 10 uur (plus 30 uit de oplaadcassette), zes microfoons met geluids- en windisolatietechnologie, ondersteuning voor Google Fast Pair en handsfree spraakbediening met Amazon Alexa en Google Assistent en een IPX5-classificatie.

Prijs: $150

$150 Releasedatum: lente 2022

De JBL Live Free 2 zijn actieve ruisonderdrukkende oordopjes met JBL's zes-microfoontechnologie. De levensduur van de batterij is 7 uur (plus 30 uit de oplaadcassette). Andere functies zijn onder meer ondersteuning voor Google Fast Pair, Amazon Alexa en Google Assistant, en een IPX5-transpiratiebestendigheid.

Prijs: $150

$150 Releasedatum: lente 2022

Deze op fitness gerichte oordopjes bieden sportvinnen, actieve ruisonderdrukking en JBL's zes-microfoontechnologie met geluids- en windisolatie. Ze zijn volledig waterdicht en hebben een batterijduur tot 8 uur (plus 16 uur uit de oplaadcassette). Nogmaals, deze ondersteunen Alexa en Google Assistant.

Prijs: $ 250

$ 250 Releasedatum: lente 2022

JBL heeft drie nieuwe over-the-ear gaming-koptelefoons geïntroduceerd: de Quantum 610 ($ 150), Quantum 810 ($ 200) en de Quantum 910 ($ 250).

Dit laatste model is JBL's vlaggenschip voor gaming-hoofdtelefoons met geïntegreerde head-tracking, hi-res gecertificeerde 50 mm-drivers, actieve ruisonderdrukking, dubbele draadloze oplossingen (lossless 2.4G draadloos en Bluetooth 5.2), een batterijduur van 24 uur en een audio-draaiknop voor gamechats ontwikkeld voor Discord.

Ten slotte zijn ze voorzien van met leer omwikkelde oorkussens van traagschuim en kun je hun EQ, RGB-kleuren en meer aanpassen.

Prijs: $150

$150 Releasedatum: lente 2022

Ten slotte kondigde JBL ook een set echt draadloze gaming-oordopjes aan, de Quantum TWS. Ze beschikken over een ruimtelijke surround-oplossing voor meeslepend gamen, adaptieve ruisonderdrukking met vier beamforming-microfoons, een Ambient Aware om omgevingsgeluid te filteren, connectiviteit met twee apparaten via USB-C-dongle of Bluetooth 5.2, een batterijduur van 24 uur (plus 16 uur met oplaadcassette), ondersteuning voor meerdere spraakassistenten en een IPX5-classificatie.