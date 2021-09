Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft de nieuwste versie aangekondigd in zijn populaire lijn van miniatuur Bluetooth-luidsprekers , de JBL Flip 6.

De nieuwe luidspreker behoudt hetzelfde pilvormige ontwerp waar we aan gewend zijn geraakt, maar er is een aanzienlijke aanpassing gedaan aan zowel het interieur als het exterieur om dit een aantrekkelijk aanbod te maken.

Vooral de duurzaamheid is verbeterd ten opzichte van de vorige generatie; terwijl de Flip 5 een IPX7-classificatie heeft gekregen, waardoor hij waterdicht is bij volledige onderdompeling van 1 meter water gedurende 30 minuten, is de Flip 6 IP67. Dit betekent dat het hetzelfde vermogen behoudt om water te overleven, terwijl het nu ook stof blokkeert.

Het JBL-logo is nu ook veel prominenter aanwezig aan de kant van het apparaat, met een groot aantal verschillende afwerkingen om uit te kiezen in vergelijking met de vorige modellen. Fans van Flip 6 kunnen kiezen tussen Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green en Squad, zoals hieronder te zien is.

Dat is dus wat we op het eerste gezicht kunnen zien, maar de Flip 6 zal ook een aantal belangrijke aanpassingen aan de audioconfiguratie bevatten.

Binnenin is er nog steeds dezelfde racetrack-vormige woofer, hoewel deze nu wordt vergezeld door een individuele tweeter en dubbele passieve I-radiatoren. In theorie zou dit wat diepte en kracht aan de luisterervaring moeten geven. En dat zal ook worden geholpen door de Bluetooth-upgrade, waarbij JBL de standaard opvoert van 4.2 naar 5.1.

Ondanks de vele veranderingen, is de batterijduur van 12 uur hetzelfde als bij de vorige generatie, met functies zoals PartyBoost (waardoor mensen met meerdere JBL-luidsprekers ze kunnen koppelen) behouden.

We zullen de Flip 6 testen vóór de release in november voor £ 129,99 / $ 129,95 – houd ons in de gaten voor onze volledige recensie en onze handleidingen voor kopers van luidsprekers om te zien of het er een wordt die we aanbevelen.