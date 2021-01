Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft zijn draagbare Bluetooth-luidspreker geüpdatet met verbeterde stof- en waterdichtheid, audio en een ingebouwde powerbank-functie.

De JBL Charge 5 is IP67 water- en stofdicht en heeft een racetrack-vormige driver, aparte tweeter en dubbele passieve radiatoren om een groots, bombastisch geluid te produceren voor zijn formaat.

Het heeft een 7.500 mAh-batterij die niet alleen tot 20 uur muziekweergave kan bieden, maar ook kan worden gebruikt om een mobiel apparaat op te laden via de USB-Charge Out-poort.

JBL PartyBoost-technologie is aan boord, waardoor het kan worden verbonden met andere compatibele draagbare JBL-luidsprekers om bijvoorbeeld het geluid in een hele tuin te versterken. Het beschikt ook over JBL Signature Pro Sound tuning.

"Of je nu thuis of buitenshuis luistert, de JBL Charge 5 zet een nieuwe standaard voor geluid van hoge kwaliteit", aldus Andy Tsui, algemeen manager productontwikkeling en engineering van Harman.

"We zijn verheugd om de volgende generatie van onze populaire line-up te introduceren en zijn buitengewoon enthousiast om luisteraars de ongeëvenaarde kracht van JBL Signature Pro Sound te bieden."

De JBL Charge 5 is vanaf maart 2021 verkrijgbaar in het zwart, blauw, grijs, rood, groenblauw en camouflage. Het kost £ 159,99.

Het zal vanaf april 2021 ook beschikbaar zijn in de VS voor de prijs van $ 179,95.

Geschreven door Rik Henderson.